https://sarabic.ae/20260507/الخارجية-الروسية-حظر-رموز-النصر-في-برلين-عار-على-ألمانيا-1113182080.html
الخارجية الروسية: حظر رموز النصر في برلين "عار" على ألمانيا
الخارجية الروسية: حظر رموز النصر في برلين "عار" على ألمانيا
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار حظر رموز النصر في برلين خلال فعاليات 8 و9 مايو/أيار، بأنه "عار" ألحقه المستشار الألماني... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T10:51+0000
2026-05-07T10:51+0000
2026-05-07T10:51+0000
مجتمع
سانت بطرسبورغ
موسكو
برلين
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110824985_3:0:1240:696_1920x0_80_0_0_717fd1fe94cb45d06a40c9cef4886775.jpg
وقالت زاخاروفا خلال تصريح صحفي، إن منع استخدام رموز النصر لا يسيء فقط إلى المشاركين في إحياء ذكرى الانتصار، بل يشمل أيضًا أولئك الذين يرغبون في تكريم الألمان المناهضين للفاشية الذين ضحّوا بحياتهم في مواجهة "الطاعون البني" النازي.وأضافت أن السلطات الألمانية فرضت قيودًا على استخدام رموز يوم النصر خلال فعاليات الذكرى التي ستقام في ثلاثة من أكبر النصب العسكرية السوفييتية في برلين، وهي النصب التذكاري السوفييتي في تيرغارتن، والنصب التذكاري السوفييتي في تريبتو بارك، والنصب التذكاري السوفييتي في شونهولتسر هايده.ويأتي ذلك على خلفية قرار السلطات الألمانية بحظر رفع الرموز الروسية والسوفييتية، بما في ذلك رموز النصر على النازية مثل: (شريط القديس جاورجيوس والرايات السوفييتية) في ذكرى 8 و9 مايو، حيث وصفت بأنها "عبثية"، "تمييزية"، و"غير أخلاقية".
https://sarabic.ae/20260507/الكرملين-يتم-اتخاذ-تدابير-لضمان-أمن-بوتين-وسط-تهديدات-كييف-بتعطيل-العرض-العسكري-في-موسكو-1113180830.html
سانت بطرسبورغ
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1b/1110824985_157:0:1085:696_1920x0_80_0_0_dda388ca03dfe49621765b813212e7ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سانت بطرسبورغ, موسكو, برلين, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
سانت بطرسبورغ, موسكو, برلين, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
الخارجية الروسية: حظر رموز النصر في برلين "عار" على ألمانيا
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار حظر رموز النصر في برلين خلال فعاليات 8 و9 مايو/أيار، بأنه "عار" ألحقه المستشار الألماني فريدريش ميرتس ببلاده.
وقالت زاخاروفا خلال تصريح صحفي، إن منع استخدام رموز النصر لا يسيء فقط إلى المشاركين في إحياء ذكرى الانتصار، بل يشمل أيضًا أولئك الذين يرغبون في تكريم الألمان المناهضين للفاشية الذين ضحّوا بحياتهم في مواجهة "الطاعون البني" النازي.
وأضافت أن السلطات الألمانية فرضت قيودًا على استخدام رموز يوم النصر خلال فعاليات الذكرى التي ستقام في ثلاثة من أكبر النصب العسكرية السوفييتية في برلين، وهي النصب التذكاري السوفييتي في تيرغارتن، والنصب التذكاري السوفييتي في تريبتو بارك، والنصب التذكاري السوفييتي في شونهولتسر هايده.
ويأتي ذلك على خلفية قرار السلطات الألمانية بحظر رفع الرموز الروسية والسوفييتية، بما في ذلك رموز النصر على النازية مثل: (شريط القديس جاورجيوس والرايات السوفييتية) في ذكرى 8 و9 مايو، حيث وصفت بأنها "عبثية"، "تمييزية"، و"غير أخلاقية".