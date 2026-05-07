الكرملين: اتخاذ تدابير لضمان أمن بوتين وسط تهديدات كييف بتعطيل العرض العسكري في موسكو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: اتخاذ تدابير لضمان أمن بوتين وسط تهديدات كييف بتعطيل العرض العسكري في موسكو
سبوتنيك عربي
الكرملين: اتخاذ تدابير لضمان أمن بوتين وسط تهديدات كييف بتعطيل العرض العسكري في موسكو
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
الكرملين: اتخاذ تدابير لضمان أمن بوتين وسط تهديدات كييف بتعطيل العرض العسكري في موسكو

09:47 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 10:14 GMT 07.05.2026)
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف للصحفيين، حول ما إذا كانت هناك أي إجراءات إضافية يتم اتخاذها لضمان أمن الرئيس الروسي، وسط تهديدات أوكرانيا بتعطيل عرض "يوم النصر" في 9 مايو/ أيار الجاري: "بالتأكيد، يتم اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة رئيس الدولة الروسية".

وأوضح بيسكوف أنه "عشية الأعياد الكبرى، ولا شك أن "يوم النصر" هو أهم الأعياد الكبرى في بلادنا، تتخذ الأجهزة الأمنية المختصة إجراءات أمنية إضافية. وهذا ما يحدث هذا العام أيضًا، لا سيما في ظل الوضع العملياتي المعقّد وسط التهديد الإرهابي، الذي يشكّله نظام كييف".

وتابع: "الأمر ذاته يحدث هذا العام، بما في ذلك بالنظر إلى الوضع العملياتي المعقّد إلى حد ما، في ظل التهديد الإرهابي من نظام كييف".

وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبًا على سؤال حول رد فعل روسيا على "وقف إطلاق النار"، الذي أعلنته كييف: "لم يكن هناك أي رد فعل من الجانب الروسي على هذا الأمر".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: لم يصدر زيلينسكي أمر وقف إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية الذي أعلنه بنفسه
08:19 GMT
وأكد بيسكوف أن وقف إطلاق النار، الذي أعلنته روسيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، سيبقى ساري المفعول يومي 8 و9 مايو الجاري.

وأضاف: "يستعد الرئيس (بوتين) للاتصالات المرتقبة في 9 مايو (الجاري). كما تعلمون، سيحضر ضيوف أجانب احتفالات 9 مايو، وسيأتون إلى موسكو، وستعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية معهم".

ووفقا له، فإن روسيا منفتحة على مواصلة المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن "المفاوضين الأمريكيين يركّزون حاليًا على قضايا أخرى، وليس أوكرانيا، حيث تعتبر إيران أولوية قصوى لواشنطن".

ووفقًا لبيسكوف، تتوقع موسكو أن تواصل واشنطن إظهار حسن النية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على طلب للتعليق على اتهامات موجهة ضد سياسيين أوروبيين بمحاولات اغتيال مزعومة من قبل روسيا ضد مهاجرين سياسيين روس ونشطاء أوكرانيين: "في الآونة الأخيرة، نُشرت كمية هائلة من المعلومات الغريبة للغاية، لا أساس لها من الصحة، وخالية من أي حجج، وتفتقر إلى أي دليل، وهي عمومًا بعيدة كل البعد عن المنطق، لكن كل معلومة من هذا القبيل تتضمن اتهامات ضد بلدنا".
وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن الكرملين لا يعتبر أنه من الضروري التعليق على مثل هذه التقارير.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين
4 مايو, 17:22 GMT
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن "بولندا، مثل عدد من الدول الأوروبية الأخرى، تعتبر روسيا علنًا تهديدا رئيسيا لها. نحن نرفض هذا بشكل قاطع، فنحن لا نقبل مثل هذا الموقف تجاه بلدنا ونقول عكس ذلك تمامًا".

وأضاف بيسكوف: "أما بالنسبة لعملية التسلح، التي ستلي هذه التصريحات، فستكون مكلفة ماليًا بلا شك. سيتعين على سكان البلاد تحمل التكاليف، لأن كل هذا التسلح سيتم على حساب مواطنيها. في هذه الحالة، على حساب المواطنين البولنديين".

وتابع: "بناءً على هذا الخط، الذي أصبح إستراتيجيًا بالنسبة لهم، تقود هذه الدول الطريق إلى مواجهة كبيرة في القارة الأوروبية وإلى تصعيد التوترات. هذه مسؤوليتهم".
الخارجية الروسية: الدبلوماسيون الروس في الدول الأوروبية مستعدون لاستفزازات محتملة في عيد النصر
أمس, 04:27 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، بأن بلاده ستمتلك بحلول عام 2030، "أقوى جيش في أوروبا"، بحسب زعمه.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بناءً على قرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو/ أيار الجاري، إحياءً لذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى. من جانبه، زعم فلاديمير زيلينسكي، بأن "أوكرانيا مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار، ابتداء من منتصف ليل 6 مايو (2026)"، على حد قوله.
