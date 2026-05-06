الخارجية الروسية: الدبلوماسيين الروس بالدول الأوروبية مستعدون لاستفزازات محتملة في عيد النصر
سبوتنيك عربي
06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T04:27+0000
العالم
روسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدبلوماسيين الروس في الدول الأوروبية على أهبة الاستعداد لأي استفزازات محتملة في عيد النصر الموافق 9 أيار/مايو الجاري.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن على أهبة الاستعداد لأي استفزازات، لأنها تحدث بشكل شبه يومي، هنا وهناك. لقد شهدنا جميعها، ونحن على استعداد نفسي لها، ورأينا مدى تدهور هذه الأنظمة المعادية".
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أنه وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن الدول التي يُعتمد فيها الدبلوماسيون الروس ملزمة بضمان أمنهم الشخصي، فضلاً عن أمن مقار البعثات الدبلوماسية.
وأضافت: "الاستفزازات كانت موجودة، وهي قائمة، وللأسف ستستمر. هل نحن مستعدون؟ نعم، بكل تأكيد".
يُذكر أنه في أيار/مايو 2025، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف بوقوع استفزازات فردية خلال احتفالات يوم النصر في الخارج، لكنه أشار إلى عدم وقوع حوادث جسيمة.
وفي الوقت ذاته، صرح السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، أن نشطاء مؤيدين لأوكرانيا نظموا استفزازًا أثناء وضع الزهور في المقبرة التذكارية للجنود السوفييت في وارسو، لافتًا إلى أن الشرطة لم تحرك ساكنًا، وأن مثل هذه الاستفزازات في 9 أيار/مايو تتكرر في البلاد منذ سنوات.