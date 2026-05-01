باحث: كييف لن تلتزم بهدنة "عيد النصر" استجابة للنهج الأوروبي المعادي لروسيا
© Sputnik . Iliya Pitalev / تزيين العاصمة موسكو بألوان عيد النصر بمناسبة مرور الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 2020
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور وسام جواد، من موسكو، عن مدى التزام نظام كييف بالهدنة المؤقتة بمناسبة "عيد النصر"، متوقعًا "عدم التزامه بها، نتيجة تأثير القوى الداعمة له، ولا سيما الدول الأوروبية التي تتبع نهجا مستمرا لمنع بروز روسيا سياسيا واقتصاديا على الساحتين الأوروبية والدولية".
ورأى جواد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تصب في مصلحة من "يتاجرون بالسلاح وبقوت الناس وأرواحهم" في كل من أوكرانيا وروسيا، وأن استمرار دعم نظام كييف بالمال والسلاح يأتي في هذا السياق. واعتبر أن عدم إدراج المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية البنتاغون لعام 2027، هو "إجراء شكلي ولا يعكس تغييرا جذريا".
وأوضح أن "زيلينسكي لا يلتزم بالهدن، لأنه يدرك أن هناك قوى عديدة ليست مستعدة للاستمرار في نهجه السافر تجاه روسيا"، وأن "الشعبين الروسي والأوكراني لا يرغبان في استمرار هذا الصراع والشرخ بينهما، إذ لطالما كانت أوكرانيا الساعد الكبير لروسيا في حربها ضد النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن اللعبة السياسية كانت أقوى من الاتحاد السوفياتي".
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "روسيا ازدادت قوة سياسيا وعسكريا منذ بدء الأزمة الأوكرانية"، وأن "الكلفة تتزايد مع إطالة أمد الصراع، ما يستدعي تراجع نظام كييف عن مواقعه ومواقفه، وألا يخدم المصالح الأوروبية أو الأميركية، حفاظا على المصالح المشتركة مع روسيا، الأقرب إلى أوكرانيا شعبا وتاريخا"، وأن "الأولوية يجب أن تكون للعلاقات مع روسيا لا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية".
وفي ما يتعلق بما أعلنته الخارجية الروسية عن رغبة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في اختبار فرض حصار بحري في بحر البلطيق، بما في ذلك سيناريو حصار كالينينغراد، رأى جواد أن ذلك "سيؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات، وأن لدى ببيلاروسيا ما يكفي للرد والصد"، وأكد أنه "لا يمكن فرض شروط على روسيا، التي ستتعامل مع هذه التحديات بروية، ولن يخيفها أي حصار أو يربكها".
وأشار إلى أن "العقلية الأوروبية المعادية لروسيا متأصلة ومتجذرة، رغم الهزيمة في الميدان، وأن العمليات العبثية التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية تهدف إلى الضغط على موسكو لتقديم التنازلات، إلا أن روسيا أقوى من أن يهددها حصار أو ضغوط عسكرية، وهي من ستفرض شروطها".