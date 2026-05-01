باحث: كييف لن تلتزم بهدنة "عيد النصر" استجابة للنهج الأوروبي المعادي لروسيا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث: كييف لن تلتزم بهدنة "عيد النصر" استجابة للنهج الأوروبي المعادي لروسيا
باحث: كييف لن تلتزم بهدنة "عيد النصر" استجابة للنهج الأوروبي المعادي لروسيا
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور وسام جواد، من موسكو، عن مدى التزام نظام كييف بالهدنة المؤقتة بمناسبة "عيد النصر"، متوقعًا "عدم التزامه بها، نتيجة تأثير... 01.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-01T09:55+0000
2026-05-01T09:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا
ورأى جواد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تصب في مصلحة من "يتاجرون بالسلاح وبقوت الناس وأرواحهم" في كل من أوكرانيا وروسيا، وأن استمرار دعم نظام كييف بالمال والسلاح يأتي في هذا السياق. واعتبر أن عدم إدراج المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية البنتاغون لعام 2027، هو "إجراء شكلي ولا يعكس تغييرا جذريا".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "روسيا ازدادت قوة سياسيا وعسكريا منذ بدء الأزمة الأوكرانية"، وأن "الكلفة تتزايد مع إطالة أمد الصراع، ما يستدعي تراجع نظام كييف عن مواقعه ومواقفه، وألا يخدم المصالح الأوروبية أو الأميركية، حفاظا على المصالح المشتركة مع روسيا، الأقرب إلى أوكرانيا شعبا وتاريخا"، وأن "الأولوية يجب أن تكون للعلاقات مع روسيا لا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية".وأشار إلى أن "العقلية الأوروبية المعادية لروسيا متأصلة ومتجذرة، رغم الهزيمة في الميدان، وأن العمليات العبثية التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية تهدف إلى الضغط على موسكو لتقديم التنازلات، إلا أن روسيا أقوى من أن يهددها حصار أو ضغوط عسكرية، وهي من ستفرض شروطها".
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا

باحث: كييف لن تلتزم بهدنة "عيد النصر" استجابة للنهج الأوروبي المعادي لروسيا

09:55 GMT 01.05.2026
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورتزيين العاصمة موسكو بألوان عيد النصر بمناسبة مرور الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 2020
تزيين العاصمة موسكو بألوان عيد النصر بمناسبة مرور الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، 22 يونيو 2020
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور وسام جواد، من موسكو، عن مدى التزام نظام كييف بالهدنة المؤقتة بمناسبة "عيد النصر"، متوقعًا "عدم التزامه بها، نتيجة تأثير القوى الداعمة له، ولا سيما الدول الأوروبية التي تتبع نهجا مستمرا لمنع بروز روسيا سياسيا واقتصاديا على الساحتين الأوروبية والدولية".
ورأى جواد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تصب في مصلحة من "يتاجرون بالسلاح وبقوت الناس وأرواحهم" في كل من أوكرانيا وروسيا، وأن استمرار دعم نظام كييف بالمال والسلاح يأتي في هذا السياق. واعتبر أن عدم إدراج المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية البنتاغون لعام 2027، هو "إجراء شكلي ولا يعكس تغييرا جذريا".
وأوضح أن "زيلينسكي لا يلتزم بالهدن، لأنه يدرك أن هناك قوى عديدة ليست مستعدة للاستمرار في نهجه السافر تجاه روسيا"، وأن "الشعبين الروسي والأوكراني لا يرغبان في استمرار هذا الصراع والشرخ بينهما، إذ لطالما كانت أوكرانيا الساعد الكبير لروسيا في حربها ضد النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، إلا أن اللعبة السياسية كانت أقوى من الاتحاد السوفياتي".
الرئيس الروسي خلال عيد النصر في الساحة الحمراء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
الكرملين: بوتين يجري اتصالات دولية مع القادة الأجانب الذين سيزورون موسكو في عيد النصر
4 أبريل, 11:47 GMT
وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "روسيا ازدادت قوة سياسيا وعسكريا منذ بدء الأزمة الأوكرانية"، وأن "الكلفة تتزايد مع إطالة أمد الصراع، ما يستدعي تراجع نظام كييف عن مواقعه ومواقفه، وألا يخدم المصالح الأوروبية أو الأميركية، حفاظا على المصالح المشتركة مع روسيا، الأقرب إلى أوكرانيا شعبا وتاريخا"، وأن "الأولوية يجب أن تكون للعلاقات مع روسيا لا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وفي ما يتعلق بما أعلنته الخارجية الروسية عن رغبة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في اختبار فرض حصار بحري في بحر البلطيق، بما في ذلك سيناريو حصار كالينينغراد، رأى جواد أن ذلك "سيؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات، وأن لدى ببيلاروسيا ما يكفي للرد والصد"، وأكد أنه "لا يمكن فرض شروط على روسيا، التي ستتعامل مع هذه التحديات بروية، ولن يخيفها أي حصار أو يربكها".

وأشار إلى أن "العقلية الأوروبية المعادية لروسيا متأصلة ومتجذرة، رغم الهزيمة في الميدان، وأن العمليات العبثية التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية تهدف إلى الضغط على موسكو لتقديم التنازلات، إلا أن روسيا أقوى من أن يهددها حصار أو ضغوط عسكرية، وهي من ستفرض شروطها".
