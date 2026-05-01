https://sarabic.ae/20260501/باحث-كييف-لن-تلتزم-بهدنة-عيد-النصر-استجابة-للنهج-الأوروبي-المعادي-لروسيا-1113030868.html

باحث: كييف لن تلتزم بهدنة "عيد النصر" استجابة للنهج الأوروبي المعادي لروسيا

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور وسام جواد، من موسكو، عن مدى التزام نظام كييف بالهدنة المؤقتة بمناسبة "عيد النصر"، متوقعًا "عدم التزامه بها، نتيجة تأثير...

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104580/01/1045800180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a423f778b72782b105105f6266c9fca9.jpg

ورأى جواد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا تصب في مصلحة من "يتاجرون بالسلاح وبقوت الناس وأرواحهم" في كل من أوكرانيا وروسيا، وأن استمرار دعم نظام كييف بالمال والسلاح يأتي في هذا السياق. واعتبر أن عدم إدراج المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية البنتاغون لعام 2027، هو "إجراء شكلي ولا يعكس تغييرا جذريا".وأكد الباحث في الشأن الدولي أن "روسيا ازدادت قوة سياسيا وعسكريا منذ بدء الأزمة الأوكرانية"، وأن "الكلفة تتزايد مع إطالة أمد الصراع، ما يستدعي تراجع نظام كييف عن مواقعه ومواقفه، وألا يخدم المصالح الأوروبية أو الأميركية، حفاظا على المصالح المشتركة مع روسيا، الأقرب إلى أوكرانيا شعبا وتاريخا"، وأن "الأولوية يجب أن تكون للعلاقات مع روسيا لا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية".وأشار إلى أن "العقلية الأوروبية المعادية لروسيا متأصلة ومتجذرة، رغم الهزيمة في الميدان، وأن العمليات العبثية التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية تهدف إلى الضغط على موسكو لتقديم التنازلات، إلا أن روسيا أقوى من أن يهددها حصار أو ضغوط عسكرية، وهي من ستفرض شروطها".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

