خبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/خبير-انتصار-الاتحاد-السوفييتي-على-النازية-ذاكرة-مقدسة-تتجدد-في-روسيا-اليوم-1113096932.html
خبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم
خبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم
سبوتنيك عربي
قال الخبير بالشأن الروسي، د. سعد خلف، اليوم الاثنين، إن "انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية يمثل علامة فارقة في التاريخ... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T11:13+0000
2026-05-04T11:13+0000
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101423/51/1014235178_0:31:3161:1809_1920x0_80_0_0_af0d391ea145fc6cc64fb35834fde1f0.jpg
وأوضح لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذا النصر، الذي تحقق برفع الجيش الأحمر للعلم السوفييتي فوق برلين في مايو/ أيار 1945، يعد ذاكرة مقدسة لدى الروس وشعوب آسيا الوسطى وشرق أوروبا، إذ لا يكاد يخلو بيت في تلك الدول من ضحية أو مفقود في تلك الحرب". وأشار خلف إلى أن "الاتحاد السوفييتي تكبّد أكبر الخسائر البشرية في مواجهة العدوان النازي، إذ تتراوح التقديرات بين 25 إلى 28 مليون مواطن سوفييتي قضوا خلال الحرب، ما جعل ذكرى النصر في التاسع من مايو عيدا قوميا ذا قدسية خاصة، يتجاوز الطابع المدني ليصبح رمزاً جامعاً لا خلاف حوله بين مختلف القوميات والطوائف".وفي سياق مقارنته بالحاضر، أوضح د. خلف أن "روسيا تعيش اليوم وضعا مشابها مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ تغيّر الموقف الشعبي مع اتضاح حجم التدخل الغربي ودعم "الناتو" لأوكرانيا، إضافة إلى العقوبات غير المسبوقة التي استهدفت روسيا". وأكد أن "هذا الواقع عزز قناعة الروس بأن أهداف العملية تتمثل في حماية سكان دونباس الناطقين بالروسية ومنع تمدد قواعد الناتو إلى الأراضي الأوكرانية، وهو ما أثبتته التطورات خلال السنوات الأربع الماضية من الحرب".وأكد د. سعد خلف أن "ظاهرة "الالتحام الشعبي" التي شهدها الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى تتكرر اليوم في روسيا، إذ تراجعت نسبة المعارضة للعملية العسكرية بشكل ملحوظ، حتى بين النخب المثقفة التي عادة ما يكون لها رأي مختلف عن السلطة".
https://sarabic.ae/20260502/الخارجية-الروسية-تشجيع-النازية-وتمويل-الإرهاب-أصبحا-تقليدا-لأوروبا-الحديثة-1113064170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101423/51/1014235178_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_610490b22b5f986d2c7a78dd0ae0d65a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم

11:13 GMT 04.05.2026
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Pesnyaالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Pesnya
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير بالشأن الروسي، د. سعد خلف، اليوم الاثنين، إن "انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية يمثل علامة فارقة في التاريخ الإنساني، إذ أنقذ أوروبا والعالم من الوقوع تحت هيمنة "الريخ الثالث" بكل ما حمله من عنصرية واستعباد للشعوب".
وأوضح لـ"راديو سبوتنيك" أن "هذا النصر، الذي تحقق برفع الجيش الأحمر للعلم السوفييتي فوق برلين في مايو/ أيار 1945، يعد ذاكرة مقدسة لدى الروس وشعوب آسيا الوسطى وشرق أوروبا، إذ لا يكاد يخلو بيت في تلك الدول من ضحية أو مفقود في تلك الحرب".
وأشار خلف إلى أن "الاتحاد السوفييتي تكبّد أكبر الخسائر البشرية في مواجهة العدوان النازي، إذ تتراوح التقديرات بين 25 إلى 28 مليون مواطن سوفييتي قضوا خلال الحرب، ما جعل ذكرى النصر في التاسع من مايو عيدا قوميا ذا قدسية خاصة، يتجاوز الطابع المدني ليصبح رمزاً جامعاً لا خلاف حوله بين مختلف القوميات والطوائف".

وأضاف أن "التاريخ يقدم أنماطا مشابهة في الأزمات الكبرى"، مذكّرا بأن "بداية الحرب الوطنية العظمى شهدت تباينات داخلية وانتقادات للسلطة السوفييتية، لكن الغزو النازي وحجم جرائمه خلق التحاما شعبيا واسعا، تجسّد في المقاومة المسلحة وحركات "البارتيزان" التي دعمت الجيش الأحمر حتى تحقق النصر".

وفي سياق مقارنته بالحاضر، أوضح د. خلف أن "روسيا تعيش اليوم وضعا مشابها مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ تغيّر الموقف الشعبي مع اتضاح حجم التدخل الغربي ودعم "الناتو" لأوكرانيا، إضافة إلى العقوبات غير المسبوقة التي استهدفت روسيا".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
الخارجية الروسية: تشجيع النازية وتمويل الإرهاب أصبحا تقليدا لأوروبا الحديثة
2 مايو, 13:32 GMT
وأكد أن "هذا الواقع عزز قناعة الروس بأن أهداف العملية تتمثل في حماية سكان دونباس الناطقين بالروسية ومنع تمدد قواعد الناتو إلى الأراضي الأوكرانية، وهو ما أثبتته التطورات خلال السنوات الأربع الماضية من الحرب".
وأكد د. سعد خلف أن "ظاهرة "الالتحام الشعبي" التي شهدها الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى تتكرر اليوم في روسيا، إذ تراجعت نسبة المعارضة للعملية العسكرية بشكل ملحوظ، حتى بين النخب المثقفة التي عادة ما يكون لها رأي مختلف عن السلطة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала