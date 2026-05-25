الخارجية الروسية: موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف. 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T13:38+0000

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك "كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير". ويشمل ذلك مواقع محددة تصمم وتصنع وتبرمج فيها الطائرات المسيرة، والتي يستخدمها نظام كييف بمساعدة خبراء من حلف الناتو مسؤولين عن توريد المكونات وتقديم المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف، وفقا لبيان وزارة الخارجية. وأشارت الوزارة إلى أنه ستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. وحذرت وزارة الخارجية المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية.وقالت الدفاع الروسية: "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية فرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفراداً ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية: مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

