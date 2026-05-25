الخارجية الروسية: موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف
13:38 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 13:56 GMT 25.05.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / مبنى وزارة الخارجية الروسية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك "كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير".
ويشمل ذلك مواقع محددة تصمم وتصنع وتبرمج فيها الطائرات المسيرة، والتي يستخدمها نظام كييف بمساعدة خبراء من حلف الناتو مسؤولين عن توريد المكونات وتقديم المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف، وفقا لبيان وزارة الخارجية. وأشارت الوزارة إلى أنه ستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة.
⚡️القوات الروسية تشن ضربات على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف رداً على الهجمات التي استهدفت مدنيين روس— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 25, 2026
🔸 سيتم توجيه ضربات ضد مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في أوكرانيا
وحذرت وزارة الخارجية المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، من مغادرة كييف في أسرع وقت ممكن، كما حذرت سكان المدينة من الاقتراب من البنية التحتية العسكرية والإدارية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ "أوريشنيك" و"إسكندر" و"كينجال" و"تسيركون".
وقالت الدفاع الروسية: "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية فرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفراداً ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية: مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.