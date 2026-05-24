الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسك
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 50 صحفياً أجنبياً توجهوا إلى موقع المأساة في ستاروبيلسك، حيث قصفت القوات المسلحة... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T07:41+0000
07:41 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 07:52 GMT 24.05.2026)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 50 صحفياً أجنبياً توجهوا إلى موقع المأساة في ستاروبيلسك، حيث قصفت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى الكليات.
وكتبت على قناتها في تطبيق “تليغرام": "توجه أكثر من 50 صحفياً أجنبياً إلى موقع المأساة التي وقعت نتيجة هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في ستاروبيلسك".
وقالت: "وصل اليوم إلى جمهورية لوغانسك الشعبية ممثلون عن 19 دولة أجنبية: النمسا، البرازيل، بريطانيا، المجر، فنزويلا، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، قطر، الصين، كوبا، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، الولايات المتحدة، تركيا، فنلندا، وفرنسا".
وأضافت زاخاروفا: "منعت طوكيو صحفييها من المشاركة. ورفضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رسميًا. أما شبكة سي إن إن فهي في إجازة".
أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفراداً ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية : مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.