https://sarabic.ae/20260523/ميدينسكي-حول-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-لوغانسك-النازيون-وحدهم-هم-من-استهدفوا-الأطفال-1113683719.html

ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال

ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال

سبوتنيك عربي

صرّح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن النازيين وحدهم هم من استهدفوا المدارس والأطفال خلال الحرب الوطنية... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T16:59+0000

2026-05-23T16:59+0000

2026-05-23T16:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113683542_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_103919b7e7ee675e47f9d38f5970946a.jpg

وكتب ميدينسكي في قناته على "تلغرام"، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية: "النازيون وحدهم هم من استهدفوا المدارس والكليات ومعسكرات الرواد والأطفال خلال الحرب الوطنية العظمى. لا أذكر أي تشبيه آخر".وأضاف :"رد فعل هؤلاء المنحطين من لاتفيا والدنمارك، وهم يجلسون في الأمم المتحدة و"لا يشعرون بالخجل"، أمر صادم للغاية".وأشار إلى أنه "بعد غارات الطائرات المسيرة، التي نفذت على ثلاث موجات مستهدفة، دمر المكان بالكامل، وقتل ما لا يقل عن 18 طالبا وأُصيب أكثر من 40 آخرين".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبةالخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية

https://sarabic.ae/20260523/وزارة-الطوارئ-الروسية-مقتل-16-شخصا-في-الهجوم-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113676124.html

https://sarabic.ae/20260523/موسكو-تنظم-زيارة-للصحفيين-إلى-مكان-مأساة-سكن-الطلاب-في-لوغانسك-لدحض-الرواية-الغربية-الكاذبة-1113672941.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن