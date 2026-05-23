https://sarabic.ae/20260523/ميدينسكي-حول-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-لوغانسك-النازيون-وحدهم-هم-من-استهدفوا-الأطفال-1113683719.html
ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال
ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال
سبوتنيك عربي
صرّح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن النازيين وحدهم هم من استهدفوا المدارس والأطفال خلال الحرب الوطنية... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T16:59+0000
2026-05-23T16:59+0000
2026-05-23T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113683542_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_103919b7e7ee675e47f9d38f5970946a.jpg
وكتب ميدينسكي في قناته على "تلغرام"، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية: "النازيون وحدهم هم من استهدفوا المدارس والكليات ومعسكرات الرواد والأطفال خلال الحرب الوطنية العظمى. لا أذكر أي تشبيه آخر".وأضاف :"رد فعل هؤلاء المنحطين من لاتفيا والدنمارك، وهم يجلسون في الأمم المتحدة و"لا يشعرون بالخجل"، أمر صادم للغاية".وأشار إلى أنه "بعد غارات الطائرات المسيرة، التي نفذت على ثلاث موجات مستهدفة، دمر المكان بالكامل، وقتل ما لا يقل عن 18 طالبا وأُصيب أكثر من 40 آخرين".وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبةالخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية
https://sarabic.ae/20260523/وزارة-الطوارئ-الروسية-مقتل-16-شخصا-في-الهجوم-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113676124.html
https://sarabic.ae/20260523/موسكو-تنظم-زيارة-للصحفيين-إلى-مكان-مأساة-سكن-الطلاب-في-لوغانسك-لدحض-الرواية-الغربية-الكاذبة-1113672941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113683542_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_db06c3e50095591de385246898dcb526.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال
صرّح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن النازيين وحدهم هم من استهدفوا المدارس والأطفال خلال الحرب الوطنية العظمى.
وكتب ميدينسكي في قناته على "تلغرام"، تعليقا على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية: "النازيون وحدهم هم من استهدفوا المدارس والكليات ومعسكرات الرواد والأطفال خلال الحرب الوطنية العظمى. لا أذكر أي تشبيه آخر".
وتابع: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك، إحدى أقدم المؤسسات التعليمية في دونباس (منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر). كانت تُدرّب معلمات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية".
وأضاف :"رد فعل هؤلاء المنحطين من لاتفيا والدنمارك، وهم يجلسون في الأمم المتحدة و"لا يشعرون بالخجل"، أمر صادم للغاية".
وتابع: "كثيرا ما نكون طيبين القلب، وننسى، ونميل إلى التسامح. لكن فكروا فقط فيما يمكن أن يفعله هؤلاء بنا، بأطفالنا، إذا انتصروا. فكروا في الأمر".
وأشار إلى أنه "بعد غارات الطائرات المسيرة، التي نفذت على ثلاث موجات مستهدفة، دمر المكان بالكامل، وقتل ما لا يقل عن 18 طالبا وأُصيب أكثر من 40 آخرين".
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".