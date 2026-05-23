وزارة الطوارئ الروسية: مقتل 16 شخصا في الهجوم على السكن الطلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية إلى 16 شخصا. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T12:56+0000
وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "أصيب 58 شخصا (إثر الهجوم)، توفي منهم 16".وأشارت الوزارة إلى أن هناك 5 أشخاص على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في الموقع.وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
12:44 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 12:56 GMT 23.05.2026)
أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية إلى 16 شخصا.
وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "أصيب 58 شخصا (إثر الهجوم)، توفي منهم 16".
وتابع البيان: "تم انتشال جثث أربعة ضحايا آخرين من تحت الأنقاض في ستاروبيلسك، حيث انهار سكن طلابي تابع لكلية جامعة لوغانسك التربوية"
وأشارت الوزارة إلى أن هناك 5 أشخاص على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في الموقع.
وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".
وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".