وزارة الطوارئ الروسية: مقتل 16 شخصا في الهجوم على السكن الطلابي في لوغانسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية إلى 16 شخصا. 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T12:56+0000

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "أصيب 58 شخصا (إثر الهجوم)، توفي منهم 16".وأشارت الوزارة إلى أن هناك 5 أشخاص على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في الموقع.وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد قصفت سكن الطلاب بالكلية، الذي يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ليلة الجمعة، ما أدى إلى انهيار المبنى. ولم تكن هناك أي منشآت عسكرية قريبة.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة، التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".موسكو تنظم زيارة للصحفيين إلى مكان مأساة سكن الطلاب في لوغانسك لدحض الرواية الغربية الكاذبةالخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية

