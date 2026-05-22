الخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على الكلية التربوية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية يُظهر أن أوكرانيا وداعميها... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت الوزارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إن ارتكاب جريمة ضد الأطفال في ستاروبيلسك يجعل النظام في كييف وداعميه يتحملون كامل المسؤولية عن تصعيد الأعمال القتالية وتقويض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع".وكان رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك قد أعلن، في وقت سابق، أمس الجمعة، إصابة 35 شخصا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مبنى المجمع التعليمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية، ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 39 جريحا، بالإضافة إلى سقوط قتلى.وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".ووفقا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الغارة ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح. في الوقت الذي كان فيه كان ستة وثمانون طالباً وأحد الموظفين متواجدين في السكن الجامعي بلحظة وقوع الحادث.كما أصيب تسعة وثلاثون طفلاً بجروح متفاوتة، وقُتل ستة أشخاص. وقد تم فتح تحقيق بالحادث باعتباره عملا إرهابيا.كما كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعداد مقترحات للرد على الهجوم، فيما طُلب من وزارة الخارجية شرح "الجريمة" للمجتمع الدولي. ودعا الرئيس أيضًا العسكريين الأوكرانيين إلى عدم تنفيذ أوامر القيادة في كييف.
https://sarabic.ae/20260522/بوتين-الهجوم-الأوكراني-على-مؤسسة-تعليمية-في-لوغانسك-إرهاب--من-عصابة-كييف--1113664620.html
22:50 GMT 22.05.2026
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على الكلية التربوية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية يُظهر أن أوكرانيا وداعميها مسؤولون عن تصعيد الصراع وتقويض جهود تسويته.
وأضافت الوزارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إن ارتكاب جريمة ضد الأطفال في ستاروبيلسك يجعل النظام في كييف وداعميه يتحملون كامل المسؤولية عن تصعيد الأعمال القتالية وتقويض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
بوتين: الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في لوغانسك إرهاب من عصابة كييف
19:21 GMT
وكان رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك قد أعلن، في وقت سابق، أمس الجمعة، إصابة 35 شخصا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مبنى المجمع التعليمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية، ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 39 جريحا، بالإضافة إلى سقوط قتلى.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".
ووفقا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الغارة ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح. في الوقت الذي كان فيه كان ستة وثمانون طالباً وأحد الموظفين متواجدين في السكن الجامعي بلحظة وقوع الحادث.كما أصيب تسعة وثلاثون طفلاً بجروح متفاوتة، وقُتل ستة أشخاص. وقد تم فتح تحقيق بالحادث باعتباره عملا إرهابيا.
كما كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعداد مقترحات للرد على الهجوم، فيما طُلب من وزارة الخارجية شرح "الجريمة" للمجتمع الدولي. ودعا الرئيس أيضًا العسكريين الأوكرانيين إلى عدم تنفيذ أوامر القيادة في كييف.
