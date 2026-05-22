الخارجية الروسية: هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك يعرقل جهود التسوية

قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على الكلية التربوية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية يُظهر أن أوكرانيا وداعميها...

2026-05-22T22:50+0000

وأضافت الوزارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "إن ارتكاب جريمة ضد الأطفال في ستاروبيلسك يجعل النظام في كييف وداعميه يتحملون كامل المسؤولية عن تصعيد الأعمال القتالية وتقويض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع".وكان رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باسيتشنيك قد أعلن، في وقت سابق، أمس الجمعة، إصابة 35 شخصا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مبنى المجمع التعليمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية، ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 39 جريحا، بالإضافة إلى سقوط قتلى.وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".ووفقا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الغارة ليلا باستخدام أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح. في الوقت الذي كان فيه كان ستة وثمانون طالباً وأحد الموظفين متواجدين في السكن الجامعي بلحظة وقوع الحادث.كما أصيب تسعة وثلاثون طفلاً بجروح متفاوتة، وقُتل ستة أشخاص. وقد تم فتح تحقيق بالحادث باعتباره عملا إرهابيا.كما كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعداد مقترحات للرد على الهجوم، فيما طُلب من وزارة الخارجية شرح "الجريمة" للمجتمع الدولي. ودعا الرئيس أيضًا العسكريين الأوكرانيين إلى عدم تنفيذ أوامر القيادة في كييف.

