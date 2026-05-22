بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة الهجوم الأوكراني على لوغانسك
بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة الهجوم الأوكراني على لوغانسك
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة الهجوم الأوكراني على لوغانسك

17:57 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 18:28 GMT 22.05.2026)
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، وطلب الإدلاء بتقييماتهم بشأن هجوم القوات الأوكرانية على السكن الطلابي في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عبر تقنية الفيديو: "عموما، لقد أبديت رأيي في هذا الموضوع. أعتقد أن كل ما يمكن قوله وما ينبغي قوله قد قيل، ولكن إذا كانت لديكم أي تقييمات أو اقتراحات ذات صلة بهذا الموضوع، فأرجو منكم مشاركتها أيضًا خلال اجتماعنا اليوم".

كما أعلن بوتين أنه بعد مناقشة هجوم القوات الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، سينتقل جدول الأعمال إلى تقرير وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الرئيس بوتين، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج التأهيلي "زمن الأبطال": "إننا ندرك تماما أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الاكتفاء ببيانات وزارة الخارجية. لذلك، صدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحاتها (بشأن الرد)".

وأشار بوتين إلى أنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الروسية بإبلاغ المجتمع الدولي بالجريمة التي ارتكبها نظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقال: "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
وأكد بوتين أن النظام في كييف يحتاج إلى ارتكاب جرائم مثل الهجوم الأخير في جمهورية لوغانسك الشعبية، بهدف صرف الانتباه عما يحدث في جبهات القتال، ومن ثم إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية كاملة لروسيا الاتحادية.

وقال: "نظام كييف بحاجة ماسة إلى مثل هذه الجرائم لصرف الانتباه عما يجري من أحداث سواء على الجبهة أو داخل البلاد، ولإثارة رد فعل عكسي في روسيا، ونحن نعلم ذلك وقد مررنا به مرارا إلقاء اللوم كله علينا، على روسيا، على بلادنا، وتحميلنا مسؤولية كل التصعيد والتبعات المترتبة على هذه الجرائم".

وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
