Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: نظام كييف يمارس الإرهاب ضد الأطفال بدعم من الغرب بسبب هزائمه في ساحات القتال
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية ضد سكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، مشيرة إلى أن روسيا لديها معلومات موثوقة تفيد بأن... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في ليلة 22 مايو/أيار، شنّ النظام النازي في كييف، مستخدما أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح، هجوما إرهابيا دمويًا على المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية جامعة لوغانسك التربوية الحكومية في ستاروبيلسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)".وأضاف البيان: "يبلغ عدد الضحايا المعروفين حاليًا 40 شخصًا، وللأسف، توفي أربعة أشخاص، وتجري عمليات الإنقاذ حاليًا في موقع الحادث. وقد تضررت مبان إدارية وسكنية ومرافق عامة مجاورة".وأكمل البيان: "فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا في الهجوم الإرهابي. وسيتم تحديد هوية جميع المسؤولين وسيواجهون عقوبة قاسية لا مفر منها. ولن يكون هناك أي تساهل مع أي شخص".وتابع البيان: "يدشن نظام كييف، المنهك في ساحة المعركة، فصلا جديدا في الصراع المسلّح، مطلقا العنان لإرهاب سافرٍ لا إنساني ضد أطفال عزل".وأضاف البيان: "تُنفّذ هذه الضربات، باستخدام أسلحة بعيدة المدى تزود ​​بها دول الناتو نظام كييف، بما في ذلك الطائرات المسيرة، بمساعدةٍ فنية من خبراء أجانب من دول حلف الناتو المعروفة. لدينا معلومات موثوقة تُفيد بأن العواصم الغربية تُزوّد ​​القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية وتُساعد في تحديد الأهداف".وأضاف البيان: "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وختم البيان: "ندعو المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمجتمع الدولي إلى إجراء تقييم نزيه للأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، وإدانة الهجوم الإرهابي الدامي في ستاروبيلسك بشدة. إن الصمت يعد تواطؤا في أعمال إرهابيي كييف الدموية، وتجاهلًا لمصير الأطفال الأبرياء الذين سقطوا ضحايا".وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربويةط.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية ضد سكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، مشيرة إلى أن روسيا لديها معلومات موثوقة تفيد بأن عواصم غربية تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في ليلة 22 مايو/أيار، شنّ النظام النازي في كييف، مستخدما أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح، هجوما إرهابيا دمويًا على المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية جامعة لوغانسك التربوية الحكومية في ستاروبيلسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)".

وتابع البيان: "كان 86 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما متواجدين داخل مبنى السكن المكون من خمسة طوابق، والذي انهار حتى الطابق الثاني، وقت وقوع الهجوم الوحشي".

وأضاف البيان: "يبلغ عدد الضحايا المعروفين حاليًا 40 شخصًا، وللأسف، توفي أربعة أشخاص، وتجري عمليات الإنقاذ حاليًا في موقع الحادث. وقد تضررت مبان إدارية وسكنية ومرافق عامة مجاورة".
وأكمل البيان: "فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا في الهجوم الإرهابي. وسيتم تحديد هوية جميع المسؤولين وسيواجهون عقوبة قاسية لا مفر منها. ولن يكون هناك أي تساهل مع أي شخص".

وأضاف البيان: "لم يكن الهجوم عرضيًا، بل كان هجوما مستهدفا ضد المدنيين، على غرار النازيين الألمان. لم يكن أحد في المبنى، ولا يحتمل أن يكون، مشاركا في القتال، ولا توجد أي منشآت عسكرية بالقرب من الكلية".

وتابع البيان: "يدشن نظام كييف، المنهك في ساحة المعركة، فصلا جديدا في الصراع المسلّح، مطلقا العنان لإرهاب سافرٍ لا إنساني ضد أطفال عزل".
وأضاف البيان: "تُنفّذ هذه الضربات، باستخدام أسلحة بعيدة المدى تزود ​​بها دول الناتو نظام كييف، بما في ذلك الطائرات المسيرة، بمساعدةٍ فنية من خبراء أجانب من دول حلف الناتو المعروفة. لدينا معلومات موثوقة تُفيد بأن العواصم الغربية تُزوّد ​​القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية وتُساعد في تحديد الأهداف".

وأكمل البيان :"بارتكاب هذه الفظائع ضد الأطفال في ستاروبيلسك، يتحمل نظام كييف وداعموه المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأعمال العدائية وتقويض الجهود السياسية والدبلوماسية لحلّ النزاع. وقد حدث هذا وسط مزاعم كييف الكاذبة بشأن مصير الأطفال المتضررين. لقد شهد العالم أجمع الطبيعة الكارثية لنظام زيلينسكي، الذي يستهدف الأطفال بالإرهاب".

وأضاف البيان: "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وختم البيان: "ندعو المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمجتمع الدولي إلى إجراء تقييم نزيه للأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، وإدانة الهجوم الإرهابي الدامي في ستاروبيلسك بشدة. إن الصمت يعد تواطؤا في أعمال إرهابيي كييف الدموية، وتجاهلًا لمصير الأطفال الأبرياء الذين سقطوا ضحايا".

وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربويةط.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
