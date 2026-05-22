موسكو: نظام كييف يمارس الإرهاب ضد الأطفال بدعم من الغرب بسبب هزائمه في ساحات القتال

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية ضد سكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبية، مشيرة إلى أن روسيا لديها معلومات موثوقة تفيد بأن... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T13:48+0000

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في ليلة 22 مايو/أيار، شنّ النظام النازي في كييف، مستخدما أربع طائرات مسيرة ثابتة الجناح، هجوما إرهابيا دمويًا على المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية جامعة لوغانسك التربوية الحكومية في ستاروبيلسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)".وأضاف البيان: "يبلغ عدد الضحايا المعروفين حاليًا 40 شخصًا، وللأسف، توفي أربعة أشخاص، وتجري عمليات الإنقاذ حاليًا في موقع الحادث. وقد تضررت مبان إدارية وسكنية ومرافق عامة مجاورة".وأكمل البيان: "فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا في الهجوم الإرهابي. وسيتم تحديد هوية جميع المسؤولين وسيواجهون عقوبة قاسية لا مفر منها. ولن يكون هناك أي تساهل مع أي شخص".وتابع البيان: "يدشن نظام كييف، المنهك في ساحة المعركة، فصلا جديدا في الصراع المسلّح، مطلقا العنان لإرهاب سافرٍ لا إنساني ضد أطفال عزل".وأضاف البيان: "تُنفّذ هذه الضربات، باستخدام أسلحة بعيدة المدى تزود ​​بها دول الناتو نظام كييف، بما في ذلك الطائرات المسيرة، بمساعدةٍ فنية من خبراء أجانب من دول حلف الناتو المعروفة. لدينا معلومات موثوقة تُفيد بأن العواصم الغربية تُزوّد ​​القوات المسلحة الأوكرانية بالمعلومات الاستخباراتية وتُساعد في تحديد الأهداف".وأضاف البيان: "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وختم البيان: "ندعو المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمجتمع الدولي إلى إجراء تقييم نزيه للأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، وإدانة الهجوم الإرهابي الدامي في ستاروبيلسك بشدة. إن الصمت يعد تواطؤا في أعمال إرهابيي كييف الدموية، وتجاهلًا لمصير الأطفال الأبرياء الذين سقطوا ضحايا".وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربويةط.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".18طفلا قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض بعد استهداف أوكرانيا لسكن طلابي في جمهورية لوغانسك الشعبيةرئيس وزراء السويد: على "الناتو" المساعدة في توجيه طائرات أوكرانيا المسيرة

