الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/الكرملين-يجب-معاقبة-النظام-الأوكراني-على-استهداف-الكلية-في-ستاروبيلسك---عاجل-1113644553.html
الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك
الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T09:44+0000
2026-05-22T10:09+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".وقال بيسكوف، بأن الأولوية القصوى حاليا تتركز على تسريع وتيرة رفع الركام بعد الهجوم الأوكراني على معهد بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.وقالت: "باشينكو: "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20260522/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-إرهابيا-أوكرانيا-لتفجير-محطة-طاقة-في-كراسنودار-1113644190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك

09:44 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 10:09 GMT 22.05.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الكلية في مدينة ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".
وأجاب بيسكوف رداً على سؤال حول تعليق الكرملين على هذه الضربة: نصنفها كجريمة وحشية، هذه جريمة أخرى لنظام كييف، ضربة استهدفت منشأة تعليمية يتواجد فيها أطفال وشباب. إنها جريمة نكراء.
وقال بيسكوف، بأن الأولوية القصوى حاليا تتركز على تسريع وتيرة رفع الركام بعد الهجوم الأوكراني على معهد بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على هجوم القوات الأوكرانية على مبنى تعليمي في لوغانسك: الأهم الآن هو اتخاذ تدابير لإزالة الأنقاض وتقديم المساعدة لمن لا يزالون تحتها.
وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أشخاص كانو يخططون لسلسلة من الهجمات الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لتفجير محطة طاقة في كراسنودار
09:41 GMT
وقالت: "باشينكو: "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا".
وفي السياق ذاته، أفاد حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك"،في سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала