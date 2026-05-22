https://sarabic.ae/20260522/الكرملين-يجب-معاقبة-النظام-الأوكراني-على-استهداف-الكلية-في-ستاروبيلسك---عاجل-1113644553.html
الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك
الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T09:44+0000
2026-05-22T09:44+0000
2026-05-22T10:09+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".وقال بيسكوف، بأن الأولوية القصوى حاليا تتركز على تسريع وتيرة رفع الركام بعد الهجوم الأوكراني على معهد بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.وقالت: "باشينكو: "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20260522/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-إرهابيا-أوكرانيا-لتفجير-محطة-طاقة-في-كراسنودار-1113644190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك
09:44 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 10:09 GMT 22.05.2026)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الكلية في مدينة ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".
وأجاب بيسكوف رداً على سؤال حول تعليق الكرملين على هذه الضربة: نصنفها كجريمة وحشية، هذه جريمة أخرى لنظام كييف، ضربة استهدفت منشأة تعليمية يتواجد فيها أطفال وشباب. إنها جريمة نكراء.
وقال بيسكوف، بأن الأولوية القصوى حاليا تتركز على تسريع وتيرة رفع الركام بعد الهجوم الأوكراني على معهد بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على هجوم القوات الأوكرانية على مبنى تعليمي في لوغانسك: الأهم الآن هو اتخاذ تدابير لإزالة الأنقاض وتقديم المساعدة لمن لا يزالون تحتها.
وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.
وقالت: "باشينكو: "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا".
وفي السياق ذاته، أفاد حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك"،في سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة
(جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس
، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.