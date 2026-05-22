https://sarabic.ae/20260522/الكرملين-يجب-معاقبة-النظام-الأوكراني-على-استهداف-الكلية-في-ستاروبيلسك---عاجل-1113644553.html

الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك

الكرملين: يجب معاقبة النظام الأوكراني على استهداف الكلية في ستاروبيلسك

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T09:44+0000

2026-05-22T09:44+0000

2026-05-22T10:09+0000

الكرملين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".وقال بيسكوف، بأن الأولوية القصوى حاليا تتركز على تسريع وتيرة رفع الركام بعد الهجوم الأوكراني على معهد بمدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك، وإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.وصرّحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، للصحفيين بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، 14 منهم دون سن 18 عامًا.وقالت: "باشينكو: "نتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، تلقى 40 مصابًا العلاج الطبي حتى الآن. 14 منهم أطفال، و14 منهم دون سن 18 عامًا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sarabic.ae/20260522/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يجهض-مخططا-إرهابيا-أوكرانيا-لتفجير-محطة-طاقة-في-كراسنودار-1113644190.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم