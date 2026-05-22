الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لتفجير محطة طاقة في كراسنودار

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف منشأة للطاقة في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، واعتقال شخص كان يعمل لصالح... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T09:41+0000

وذكر مكتب العلاقات العامة في الجهاز في بيان له، أن قواته أوقفت في مدينة نوفوروسيسك مواطنًا روسيًا من مواليد عام 2003، جرى تجنيده عبر تطبيق "واتساب" من قبل أحد عناصر جهاز الأمن الأوكراني، لتنفيذ عملية تفجير ضد إحدى منشآت البنية التحتية للطاقة في الإقليم باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.وأضاف البيان أن المشتبه به، وهو من سكان منطقة سيفيرسكي التابعة لإقليم كراسنودار، تم توقيفه أثناء توجهه إلى موقع زرع العبوة الناسفة، حيث كان يحمل وسائل التفجير اللازمة لتنفيذ العملية.وأكدت السلطات الروسية فتح قضية جنائية بحق المتهم بتهم تتعلق بالإعداد لعمل إرهابي، وحيازة ونقل مواد متفجرة بشكل غير قانوني، إضافة إلى تهمة الخيانة العظمى، مشيرة إلى أن المتهم أقر بذنبه ويتعاون مع جهات التحقيق.وفي ختام بيانها، اتهمت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمواصلة محاولات تجنيد الأفراد لتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية داخل الأراضي الروسية، مؤكدة أن جميع المتورطين سيتم تعقبهم وتقديمهم للعدالة.إحباط أكثر من 100 عملية إرهابية منذ بداية العاموذكر بيان لمكتب العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي: "وفقا لتقديرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تم منذ مطلع عام 2026 في روسيا إحباط 101 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 78 هجوما إرهابيا".وتابع البيان أن جميع الأشخاص الذين وافقوا على تقديم المساعدة للعدو سيتم تحديد هوياتهم، وسيُحاسبون جنائيا وينالون عقابهم العادل.وأفاد المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الخميس، بإحباط هجوم إرهابي كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد في مدينة كيرتش بجمهورية القرم الروسية.وجاء في البيان: "أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية القرم، هجومًا إرهابيًا كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد".الاستخبارات الروسية: نظام كييف يكثف محاولاته لزعزعة استقرار المجتمع الروسي

