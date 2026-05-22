الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لتفجير محطة طاقة في كراسنودار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لتفجير محطة طاقة في كراسنودار
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف منشأة للطاقة في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، واعتقال شخص كان يعمل لصالح... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف منشأة للطاقة في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، واعتقال شخص كان يعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية.
وذكر مكتب العلاقات العامة في الجهاز في بيان له، أن قواته أوقفت في مدينة نوفوروسيسك مواطنًا روسيًا من مواليد عام 2003، جرى تجنيده عبر تطبيق "واتساب" من قبل أحد عناصر جهاز الأمن الأوكراني، لتنفيذ عملية تفجير ضد إحدى منشآت البنية التحتية للطاقة في الإقليم باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.
وأضاف البيان أن المشتبه به، وهو من سكان منطقة سيفيرسكي التابعة لإقليم كراسنودار، تم توقيفه أثناء توجهه إلى موقع زرع العبوة الناسفة، حيث كان يحمل وسائل التفجير اللازمة لتنفيذ العملية.

وأوضح الجهاز أن عناصر الأمن عثروا داخل مخبأ على عبوة ناسفة شديدة الانفجار جاهزة للاستخدام، تحتوي على نحو 2.5 كيلوغرام من المواد المتفجرة، إلى جانب هاتف محمول تضمن مراسلات بين المتهم ومشرفه، أكدت التحضير للعملية التخريبية.

وأكدت السلطات الروسية فتح قضية جنائية بحق المتهم بتهم تتعلق بالإعداد لعمل إرهابي، وحيازة ونقل مواد متفجرة بشكل غير قانوني، إضافة إلى تهمة الخيانة العظمى، مشيرة إلى أن المتهم أقر بذنبه ويتعاون مع جهات التحقيق.
وفي ختام بيانها، اتهمت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمواصلة محاولات تجنيد الأفراد لتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية داخل الأراضي الروسية، مؤكدة أن جميع المتورطين سيتم تعقبهم وتقديمهم للعدالة.

إحباط أكثر من 100 عملية إرهابية منذ بداية العام

وذكر بيان لمكتب العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي: "وفقا لتقديرات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تم منذ مطلع عام 2026 في روسيا إحباط 101 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 78 هجوما إرهابيا".
وذكّر جهاز الأمن الروسي بأن الأجهزة الأمنية الأوكرانية لم تخفف من نشاطها في البحث عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقي التراسل "تلغرام" و"واتساب" عن منفذين محتملين لهجمات إرهابية وعمليات تخريبية بهدف الإضرار بروسيا.
وتابع البيان أن جميع الأشخاص الذين وافقوا على تقديم المساعدة للعدو سيتم تحديد هوياتهم، وسيُحاسبون جنائيا وينالون عقابهم العادل.
وأفاد المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الخميس، بإحباط هجوم إرهابي كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد في مدينة كيرتش بجمهورية القرم الروسية.
وجاء في البيان: "أحبط ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية في جمهورية القرم، هجومًا إرهابيًا كانت تخطط له أجهزة الأمن الأوكرانية على خط سكة حديد".
