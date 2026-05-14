الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لأوكرانيا في جمهورية القرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخصين من سكان جمهورية القرم الروسية، بتهمة نقل معلومات حول المنشآت العسكرية وبيانات شخصية لأفراد... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخصين من سكان جمهورية القرم الروسية، بتهمة نقل معلومات حول المنشآت العسكرية وبيانات شخصية لأفراد الدفاع الإقليمي إلى الجانب الأوكراني.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنين روسيين متورطين بتهمة الخيانة العظمى في جمهورية القرم".
وأشار البيان إلى أن أحد سكان مقاطعة كراسنوبيريكوبسكي تواصل بشكل استباقي مع ممثلي الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام"، وقدّم له صورًا ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى إحداثيات ومعلومات أخرى حول مواقع انتشار منشآت القوات المسلحة الروسية في الجمهورية.
أما المشتبه به الثاني، وهو من سكان سيمفيروبول، فقد تواصل مع جهاز حرس الحدود الأوكراني عبر الإنترنت، وأبدى استعداده للتعاون بسرية تامة، بل إنه اختار اسمًا مستعارًا لأحد العناصر الأوكرانيين، ووافق على تقديم معلومات شخصية وبيانات خاصة بمسؤولي الدفاع الإقليمي في جمهورية القرم.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "بناءً على تعليمات من رئيسه، قام بنقل معلومات إلى العدو حول تحركات المعدات العسكرية الروسية والمنشآت الدفاعية للقوات المسلحة الروسية، والتي يمكن استخدامها لاحقًا للتخطيط لعمليات تخريب وضربات صاروخية ومدفعية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب البيان، فُتحت قضية جنائية بحق العميلين بتهمة الخيانة العظمى.