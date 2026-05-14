الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لأوكرانيا في جمهورية القرم

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
السودان وغزة واليمن وسوريا... دولٌ أرهقها الاستعمار الجديد، فكيف يعيش مواطنيها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لأوكرانيا في جمهورية القرم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخصين من سكان جمهورية القرم الروسية، بتهمة نقل معلومات حول المنشآت العسكرية وبيانات شخصية لأفراد... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T07:59+0000
وجاء في بيان جهاز الأمن: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنين روسيين متورطين بتهمة الخيانة العظمى في جمهورية القرم".وأشار البيان إلى أن أحد سكان مقاطعة كراسنوبيريكوبسكي تواصل بشكل استباقي مع ممثلي الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام"، وقدّم له صورًا ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى إحداثيات ومعلومات أخرى حول مواقع انتشار منشآت القوات المسلحة الروسية في الجمهورية.أما المشتبه به الثاني، وهو من سكان سيمفيروبول، فقد تواصل مع جهاز حرس الحدود الأوكراني عبر الإنترنت، وأبدى استعداده للتعاون بسرية تامة، بل إنه اختار اسمًا مستعارًا لأحد العناصر الأوكرانيين، ووافق على تقديم معلومات شخصية وبيانات خاصة بمسؤولي الدفاع الإقليمي في جمهورية القرم.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "بناءً على تعليمات من رئيسه، قام بنقل معلومات إلى العدو حول تحركات المعدات العسكرية الروسية والمنشآت الدفاعية للقوات المسلحة الروسية، والتي يمكن استخدامها لاحقًا للتخطيط لعمليات تخريب وضربات صاروخية ومدفعية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب البيان، فُتحت قضية جنائية بحق العميلين بتهمة الخيانة العظمى.
روسيا
روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميلين لأوكرانيا في جمهورية القرم

07:59 GMT 14.05.2026
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال شخصين من سكان جمهورية القرم الروسية، بتهمة نقل معلومات حول المنشآت العسكرية وبيانات شخصية لأفراد الدفاع الإقليمي إلى الجانب الأوكراني.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاطًا غير قانوني لمواطنين روسيين متورطين بتهمة الخيانة العظمى في جمهورية القرم".
وأشار البيان إلى أن أحد سكان مقاطعة كراسنوبيريكوبسكي تواصل بشكل استباقي مع ممثلي الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام"، وقدّم له صورًا ومقاطع فيديو، بالإضافة إلى إحداثيات ومعلومات أخرى حول مواقع انتشار منشآت القوات المسلحة الروسية في الجمهورية.
أما المشتبه به الثاني، وهو من سكان سيمفيروبول، فقد تواصل مع جهاز حرس الحدود الأوكراني عبر الإنترنت، وأبدى استعداده للتعاون بسرية تامة، بل إنه اختار اسمًا مستعارًا لأحد العناصر الأوكرانيين، ووافق على تقديم معلومات شخصية وبيانات خاصة بمسؤولي الدفاع الإقليمي في جمهورية القرم.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أشخاص كانو يخططون لسلسلة من الهجمات الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عملاء للاستخبارات الأوكرانية
6 مايو, 07:09 GMT
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "بناءً على تعليمات من رئيسه، قام بنقل معلومات إلى العدو حول تحركات المعدات العسكرية الروسية والمنشآت الدفاعية للقوات المسلحة الروسية، والتي يمكن استخدامها لاحقًا للتخطيط لعمليات تخريب وضربات صاروخية ومدفعية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب البيان، فُتحت قضية جنائية بحق العميلين بتهمة الخيانة العظمى.
إحباط عملية تخريب في كومي الروسية خطط لها الاستخبارات الأوكرانية - الأمن الفيدرالي الروسي
بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة
