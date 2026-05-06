الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عملاء للاستخبارات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عملاء استخبارات أوكرانيين لجمعهم بيانات عن منشآت الصناعات الدفاعية والنقل وأفراد الجيش الروسي. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/06/1113154478_0:54:1612:961_1920x0_80_0_0_bffa7a17550d6639e7ad018e7dea7a3b.jpg
وقال جهاز الأمن في بيان: "خلال العمليات، أُلقي القبض على أربعة مواطنين روس ومواطن أجنبي. وكانوا، أثناء تواجدهم في إيجيفسك، بارناول، بلاغوفيشتشينسك، وأستراخان، يجمعون معلومات عن منشآت الصناعات الدفاعية والبنية التحتية للنقل، فضلًا عن أفراد الجيش الروسي المشاركين في العملية لخاصة، وذلك بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه قد فُتحت قضايا جنائية بتهم التحريض على التحضير لهجوم إرهابي، والمساعدة على التخريب، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة بطريقة غير مشروعة، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، وحيازة بيانات شخصية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.وأوضح بيان الأمن الفيدرالي أنه "علاوة على ذلك، تم تحديد هوية مواطنين روس واحتجازهم في كينغيسيب وشيتا وتومسك لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "تلغرام" للترويج لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على منشآت الوقود والطاقة، والهجوم الإرهابي على جسر القرم، ودعوتهم إلى التخريب وشن هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية للنقل في روسيا".وقد فُتحت قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب المادة المتعلقة بالتبرير العلني للنشاط الإرهابي.
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عملاء للاستخبارات الأوكرانية

07:09 GMT 06.05.2026
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال خمسة عملاء استخبارات أوكرانيين لجمعهم بيانات عن منشآت الصناعات الدفاعية والنقل وأفراد الجيش الروسي.
وقال جهاز الأمن في بيان: "خلال العمليات، أُلقي القبض على أربعة مواطنين روس ومواطن أجنبي. وكانوا، أثناء تواجدهم في إيجيفسك، بارناول، بلاغوفيشتشينسك، وأستراخان، يجمعون معلومات عن منشآت الصناعات الدفاعية والبنية التحتية للنقل، فضلًا عن أفراد الجيش الروسي المشاركين في العملية لخاصة، وذلك بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وبحسب البيان، فإن هذه المعلومات كان مُخططًا لاستخدامها في عمليات تخريب وهجمات إرهابية مستقبلية. وقد نسّق عملاء كييف عملياتهم عبر تطبيق "تلغرام".

وأشار البيان إلى أنه قد فُتحت قضايا جنائية بتهم التحريض على التحضير لهجوم إرهابي، والمساعدة على التخريب، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة بطريقة غير مشروعة، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، وحيازة بيانات شخصية تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وأوضح بيان الأمن الفيدرالي أنه "علاوة على ذلك، تم تحديد هوية مواطنين روس واحتجازهم في كينغيسيب وشيتا وتومسك لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "تلغرام" للترويج لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على منشآت الوقود والطاقة، والهجوم الإرهابي على جسر القرم، ودعوتهم إلى التخريب وشن هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية للنقل في روسيا".
وقد فُتحت قضايا جنائية ويجري التحقيق فيها بموجب المادة المتعلقة بالتبرير العلني للنشاط الإرهابي.
