إحباط عملية تخريب في كومي الروسية خطط لها الاستخبارات الأوكرانية - الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان روسيان، لتفجير مصفاة نفط في كومي بإيعاز من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تخريب خطط لها مواطنان روسيان بإيعاز من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في مدينة أوختا في جمهورية كومي".
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط عملية تخريب خطط لها مواطنان روسيان، لتفجير مصفاة نفط في كومي بإيعاز من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية تخريب خطط لها مواطنان روسيان بإيعاز من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في مدينة أوختا في جمهورية كومي".
وأضاف: "المشتبه بهما كانا على تواصل بشكل سري مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيقات المراسلة الفورية الأجنبية، وقاما بتسريب معلومات إلى العدو تتعلق بمصافي النفط الإقليمية، بالإضافة إلى معلومات عن أفراد عسكريين روس وقوات إنفاذ القانون المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح البيان أنه "بناءً على تعليمات من مشغليهما، حصل المشتبه بهما على مسيرات مجهزة بعبوات ناسفة بدائية الصنع
، من مخبأ معدّ مسبقًا، لتفجير إحدى منشآت صناعة النفط في المنطقة".
وأكد البيان أنه عندما حاول عناصر جهاز الأمن الفيدرالي اعتقال المخربين
، أبديا مقاومة مسلحة، وقُتلا بنيران جوابية خلال تبادل إطلاق النار. ولم يصب أي من عناصر الأمن أو المدنيين".