https://sarabic.ae/20260428/بوتين-أوكرانيا-تخسر-يوميا-مساحات-معينة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1112951035.html
بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من وقف تقدم القوات الروسية على خط التماس القتالي، مشيرا إلى أن كييف تخسر...
2026-04-28T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112951787_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_73b4cb775a3e24bb97c3f5750b3ad922.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112951787_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_84107d16ecdcfddcd8c59c980d8c8d16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:11 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 18:40 GMT 28.04.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من وقف تقدم القوات الروسية على خط التماس القتالي، مشيرا إلى أن كييف تخسر يوميا مساحات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع لبحث توفير الأمن خلال الانتخابات المقبلة في روسيا: "يتضمن جدول أعمالنا اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب وضمان أمن المواطنين بشكل عام. نحن نولي هذه القضايا اهتماما مستمرا، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في الاجتماعات السنوية لجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وكذلك في الاجتماعات العملياتية لمجلس الأمن".
وأوضح بوتين أن نظام كييف ورعاته انتقلوا إلى أسلوب الإرهاب المفتوح بسبب عجزهم عن وقف تقدم القوات الروسية على جبهات القتال، وقال: "نحن نعلم أن نظام كييف ومن يقف وراءه قد انتقلوا إلى أساليب إرهابية علنية. الأسباب واضحة ومفهومة للجميع؛ فالعدو غير قادر على وقف تقدم قواتنا ورجالنا على خط التماس القتالي".
وأضاف: "تخسر (كييف) كل يوم مناطق معينة، ومن هنا يأتي الرهان على الإرهاب سواء ضد العسكريين أو المدنيين، آملين أن يغير ذلك شيئاً، لكنه لن يغير شيئا".
وأكمل: "نلاحظ تزايداً في الضربات التي تُشن بواسطة الطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية".
وأكد بوتين أن مكافحة التطرف والراديكالية والإرهاب والجريمة يجب أن تكون حازمة وقوية.
ولفت إلى أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيشاركون هذا العام ولأول مرة في انتخاب نواب على المستوى الفيدرالي.
وقال: "هذا الأمر يخص بالدرجة الأولى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيقوم سكانها ولأول مرة بانتخاب نواب على المستوى الفيدرالي".
وأوضح بوتين أن روسيا تشهد حاليا منعطفا تاريخيا، قائلا: "خدمة الوطن، لا سيما في مثل هذه المنعطفات التاريخية التي تمر بها روسيا اليوم، تعد مهمة خاصة وشريفة".
وأشار بوتين إلى أن الضربة التي وجهتها القوات الأوكرانية لمدينة توابسي تهدد بوقوع كارثة بيئية محتملة، وقال: "يتم شن ضربات بطائرات مسيرة بشكل متزايد على البنية التحتية المدنية، والمثال الأخير على ذلك هو الضربات على منشآت الطاقة في توابسي، والتي يمكن أن تسبب عواقب بيئية خطيرة".
وأكد بوتين أن أوكرانيا لا تُجري انتخاباتها بذريعة الأحكام العرفية، وتحاول إعاقة الانتخابات الروسية.
يذكر أن انتخابات مجلس الدوما الروسي ستجرى في 20 أيلول/سبتمبر 2026.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن المنطقة العازلة على الحدود مع أوكرانيا يتم إنشاؤها تدريجيًا
، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل بهذا النهج حتى القضاء على التهديد الذي يواجه الأقاليم المتاخمة لمناطق سيطرة نظام كييف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات الروسية: "تلك المنطقة العازلة التي نتحدث عنها، يتم إنشاؤها تدريجياً في الأراضي المتاخمة، وسنستمر في العمل بهذه الطريقة حتى نزيل التهديد عن مناطقنا الحدودية".