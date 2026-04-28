بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من وقف تقدم القوات الروسية على خط التماس القتالي، مشيرا إلى أن كييف تخسر... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من وقف تقدم القوات الروسية على خط التماس القتالي، مشيرا إلى أن كييف تخسر يوميا مساحات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين خلال اجتماع لبحث توفير الأمن خلال الانتخابات المقبلة في روسيا: "يتضمن جدول أعمالنا اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب وضمان أمن المواطنين بشكل عام. نحن نولي هذه القضايا اهتماما مستمرا، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في الاجتماعات السنوية لجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وكذلك في الاجتماعات العملياتية لمجلس الأمن".

وأوضح بوتين أن نظام كييف ورعاته انتقلوا إلى أسلوب الإرهاب المفتوح بسبب عجزهم عن وقف تقدم القوات الروسية على جبهات القتال، وقال: "نحن نعلم أن نظام كييف ومن يقف وراءه قد انتقلوا إلى أساليب إرهابية علنية. الأسباب واضحة ومفهومة للجميع؛ فالعدو غير قادر على وقف تقدم قواتنا ورجالنا على خط التماس القتالي".

وأضاف: "تخسر (كييف) كل يوم مناطق معينة، ومن هنا يأتي الرهان على الإرهاب سواء ضد العسكريين أو المدنيين، آملين أن يغير ذلك شيئاً، لكنه لن يغير شيئا".

وأكمل: "نلاحظ تزايداً في الضربات التي تُشن بواسطة الطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية".

وأكد بوتين أن مكافحة التطرف والراديكالية والإرهاب والجريمة يجب أن تكون حازمة وقوية.
ولفت إلى أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيشاركون هذا العام ولأول مرة في انتخاب نواب على المستوى الفيدرالي.

وقال: "هذا الأمر يخص بالدرجة الأولى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيقوم سكانها ولأول مرة بانتخاب نواب على المستوى الفيدرالي".

وأوضح بوتين أن روسيا تشهد حاليا منعطفا تاريخيا، قائلا: "خدمة الوطن، لا سيما في مثل هذه المنعطفات التاريخية التي تمر بها روسيا اليوم، تعد مهمة خاصة وشريفة".
وأشار بوتين إلى أن الضربة التي وجهتها القوات الأوكرانية لمدينة توابسي تهدد بوقوع كارثة بيئية محتملة، وقال: "يتم شن ضربات بطائرات مسيرة بشكل متزايد على البنية التحتية المدنية، والمثال الأخير على ذلك هو الضربات على منشآت الطاقة في توابسي، والتي يمكن أن تسبب عواقب بيئية خطيرة".

وأكد بوتين أن أوكرانيا لا تُجري انتخاباتها بذريعة الأحكام العرفية، وتحاول إعاقة الانتخابات الروسية.

يذكر أن انتخابات مجلس الدوما الروسي ستجرى في 20 أيلول/سبتمبر 2026.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن المنطقة العازلة على الحدود مع أوكرانيا يتم إنشاؤها تدريجيًا، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل بهذا النهج حتى القضاء على التهديد الذي يواجه الأقاليم المتاخمة لمناطق سيطرة نظام كييف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات الروسية: "تلك المنطقة العازلة التي نتحدث عنها، يتم إنشاؤها تدريجياً في الأراضي المتاخمة، وسنستمر في العمل بهذه الطريقة حتى نزيل التهديد عن مناطقنا الحدودية".
