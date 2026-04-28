بوتين: أوكرانيا تخسر يوميا أراض في منطقة العملية العسكرية الخاصة

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من وقف تقدم القوات الروسية على خط التماس القتالي، مشيرا إلى أن كييف تخسر... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T18:11+0000

وقال بوتين خلال اجتماع لبحث توفير الأمن خلال الانتخابات المقبلة في روسيا: "يتضمن جدول أعمالنا اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب وضمان أمن المواطنين بشكل عام. نحن نولي هذه القضايا اهتماما مستمرا، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل في الاجتماعات السنوية لجهاز الأمن الفيدرالي، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة، وكذلك في الاجتماعات العملياتية لمجلس الأمن".وأضاف: "تخسر (كييف) كل يوم مناطق معينة، ومن هنا يأتي الرهان على الإرهاب سواء ضد العسكريين أو المدنيين، آملين أن يغير ذلك شيئاً، لكنه لن يغير شيئا".وأكد بوتين أن مكافحة التطرف والراديكالية والإرهاب والجريمة يجب أن تكون حازمة وقوية.ولفت إلى أن سكان المناطق الجديدة في روسيا سيشاركون هذا العام ولأول مرة في انتخاب نواب على المستوى الفيدرالي.وأوضح بوتين أن روسيا تشهد حاليا منعطفا تاريخيا، قائلا: "خدمة الوطن، لا سيما في مثل هذه المنعطفات التاريخية التي تمر بها روسيا اليوم، تعد مهمة خاصة وشريفة".وأشار بوتين إلى أن الضربة التي وجهتها القوات الأوكرانية لمدينة توابسي تهدد بوقوع كارثة بيئية محتملة، وقال: "يتم شن ضربات بطائرات مسيرة بشكل متزايد على البنية التحتية المدنية، والمثال الأخير على ذلك هو الضربات على منشآت الطاقة في توابسي، والتي يمكن أن تسبب عواقب بيئية خطيرة".يذكر أن انتخابات مجلس الدوما الروسي ستجرى في 20 أيلول/سبتمبر 2026.وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن المنطقة العازلة على الحدود مع أوكرانيا يتم إنشاؤها تدريجيًا، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل بهذا النهج حتى القضاء على التهديد الذي يواجه الأقاليم المتاخمة لمناطق سيطرة نظام كييف.وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات الروسية: "تلك المنطقة العازلة التي نتحدث عنها، يتم إنشاؤها تدريجياً في الأراضي المتاخمة، وسنستمر في العمل بهذه الطريقة حتى نزيل التهديد عن مناطقنا الحدودية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

