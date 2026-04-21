بوتين: أعداء روسيا يبحثون عن صيغة للاعتراف رسميا بحتمية النصر لبلادنا
بوتين: أعداء روسيا يبحثون عن صيغة للاعتراف رسميا بحتمية النصر لبلادنا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أعداء روسيا يبحثون عن صيغة للإقرار رسميًا بحتمية انتصار روسيا.
2026-04-21T14:40+0000
2026-04-21T14:40+0000
2026-04-21T14:40+0000
وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي المجتمع البلدي الروسي، على هامش الجائزة البلدية الروسية "الخدمة": "إنهم (أعداء روسيا) يفكرون في كيفية الإقرار بذلك (نصرنا). حسنًا، سنرى. ومع ذلك، فإن العمليات القتالية دائمًا هي أمر بالغ التعقيد والخطورة. نحن نعرف كيف سينتهي كل شيء، لكننا لن ندلي بأي تصريحات علنية بهذا الشأن، بل سنقوم فقط بتنفيذ وتحقيق الأهداف التي وضعناها". كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط، مؤكداً أن الأمر الأهم هو "أن نكون معا".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن خصوم روسيا سيحاولون استغلال أي فرصة لزعزعة استقرار الوضع في البلاد قبل انتخابات مجلس الدوما.
https://sarabic.ae/20260421/بوتين-يؤكد-على-مواصلة-تعزيز-المنطقة-العازلة-الحدودية-مع-أوكرانيا-1112748352.html
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, العالم
بوتين: أعداء روسيا يبحثون عن صيغة للاعتراف رسميا بحتمية النصر لبلادنا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أعداء روسيا يبحثون عن صيغة للإقرار رسميًا بحتمية انتصار روسيا.
وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي المجتمع البلدي الروسي، على هامش الجائزة البلدية الروسية "الخدمة": "إنهم (أعداء روسيا) يفكرون في كيفية الإقرار بذلك (نصرنا). حسنًا، سنرى. ومع ذلك، فإن العمليات القتالية دائمًا هي أمر بالغ التعقيد والخطورة. نحن نعرف كيف سينتهي كل شيء، لكننا لن ندلي بأي تصريحات علنية بهذا الشأن، بل سنقوم فقط بتنفيذ وتحقيق الأهداف التي وضعناها".
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لن تدلي بتصريحات علنية حول نتائج العملية العسكرية الخاصة، مشيرًا إلى أن الأولوية هي لتنفيذ أهدافها المحددة.
كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط، مؤكداً أن الأمر الأهم هو "أن نكون معا".
وقال بوتين خلال حفل توزيع "جوائز الخدمة": "اليوم ندرك أن الأمر الأهم هو أن نكون معًا، وأنه بفضل تماسكنا وتلاحمنا فقط سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن خصوم روسيا سيحاولون استغلال أي فرصة لزعزعة استقرار الوضع في البلاد قبل انتخابات مجلس الدوما.