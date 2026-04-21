بوتين يؤكد على مواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" الحدودية مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن المنطقة العازلة على الحدود مع أوكرانيا يتم إنشاؤها تدريجيًا، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل بهذا النهج حتى... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T13:06+0000
بوتين: روسيا ستتمكن من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بفضل التلاحم فقط
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن المنطقة العازلة على الحدود مع أوكرانيا يتم إنشاؤها تدريجيًا، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل بهذا النهج حتى القضاء على التهديد الذي يواجه الأقاليم المتاخمة لمناطق سيطرة نظام كييف.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء البلديات الروسية: "تلك المنطقة العازلة التي نتحدث عنها، يتم إنشاؤها تدريجياً في الأراضي المتاخمة، وسنستمر في العمل بهذه الطريقة حتى نزيل التهديد عن مناطقنا الحدودية".
وأضاف بوتين: "لا يزال الوضع صعباً في المنطقة الحدودية، بما في ذلك مقاطعة كورسك".
وخاطب بوتين الحاضرين بالقول: "لقد أشرتم إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة سكان مقاطعة كورسك، والمدفوعات المقررة وغيرها. لا شك أن مساعدة الناس هي واجبنا، وهذا أمر بديهي، وآمل أن تكون جميع الإجراءات التي تنفذ في هذه الاتجاهات مطلوبة ومفيدة، وأن يشعر الناس بذلك".
وشدّد الرئيس الروسي على ضرورة أن يلمس المواطنون فاعلية الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف معاناتهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة لها، قامت بتحرير بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، فيما حررت قوات "الشمال" بلدة فيتيرينارنويه في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وكشفت الدفاع الروسية
، أن "تحرير بلدة فيتيرينارنويه يسهم بشكل أساسي في توسيع المنطقة العازلة قرب الحدود الروسية، وتتقدم وحدات المجموعة العسكرية "الشمالية" يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن الحدود، ومؤمّنةً سلامة المدنيين".