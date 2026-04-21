القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة لها، قامت بتحرير بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، فيما حررت قوات "الشمال"... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T10:24+0000

وأصدرت الوازرة بيانا قالت فيه: "إن وحدات الاقتحام الروسية دخلت قرية فيتيرينارنويه في خاركوف، مدعومة بطائرات مسيرة ومدفعية ودبابات، وتمكنّت من طرد العدو وتطهير المباني، واستهدفت الضربات مواقع إطلاق النار واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية القريبة، ثم عززت القوات مواقعها في البلدة، وطهرت المباني والأقبية، ورفعت العلم الروسي في مركزها".أهمية خاصة لتحرير فيتيرينارنويهوكشفت الدفاع الروسية، أن "تحرير بلدة فيتيرينارنويه يُسهم بشكل أساسي في توسيع المنطقة العازلة قرب الحدود الروسية، وتتقدم وحدات المجموعة العسكرية "الشمالية" يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن الحدود، ومؤمّنةً سلامة المدنيين".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في مقاطعة سومي، استهدفت قوات الشمال القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفايا سيتش، وبافلوفكا، وخوتين، وخرابوفشينا، وكوندراتوفكا، وميروبولي في مقاطعة سومي وبلغت خسائر العدو أكثر من 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و14 مستودع إمداد".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو أكثر من 195 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 سيارة، ومدفعي ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريوبراجينكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم دحر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دوبروباسوفو في منطقة دنيبروبيتروفسك، وألكساندروغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيايا تيرسا وفوزدفيجيفكا في مقاظعة زابوروجيه".الضربات الدقيقة والدفاع الجويوجاء في البيان: "على مدار 24 ساعة، قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية باستهداف منشآت الإنتاج ومناطق التخزين ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضافت الوزارة في البيان: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و434 طائرة دون طيار".القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاعقوات "الشمال" لـ"سبوتنيك": تدمير 41 مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة خلال يوم واحد

2026

