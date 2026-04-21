القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

عربي
لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260421/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1112739631.html
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة لها، قامت بتحرير بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، فيما حررت قوات "الشمال"... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T09:43+0000
2026-04-21T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأصدرت الوازرة بيانا قالت فيه: "إن وحدات الاقتحام الروسية دخلت قرية فيتيرينارنويه في خاركوف، مدعومة بطائرات مسيرة ومدفعية ودبابات، وتمكنّت من طرد العدو وتطهير المباني، واستهدفت الضربات مواقع إطلاق النار واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية القريبة، ثم عززت القوات مواقعها في البلدة، وطهرت المباني والأقبية، ورفعت العلم الروسي في مركزها".أهمية خاصة لتحرير فيتيرينارنويهوكشفت الدفاع الروسية، أن "تحرير بلدة فيتيرينارنويه يُسهم بشكل أساسي في توسيع المنطقة العازلة قرب الحدود الروسية، وتتقدم وحدات المجموعة العسكرية "الشمالية" يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن الحدود، ومؤمّنةً سلامة المدنيين".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في مقاطعة سومي، استهدفت قوات الشمال القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفايا سيتش، وبافلوفكا، وخوتين، وخرابوفشينا، وكوندراتوفكا، وميروبولي في مقاطعة سومي وبلغت خسائر العدو أكثر من 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و14 مستودع إمداد".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو أكثر من 195 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 سيارة، ومدفعي ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريوبراجينكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم دحر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دوبروباسوفو في منطقة دنيبروبيتروفسك، وألكساندروغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيايا تيرسا وفوزدفيجيفكا في مقاظعة زابوروجيه".الضربات الدقيقة والدفاع الجويوجاء في البيان: "على مدار 24 ساعة، قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية باستهداف منشآت الإنتاج ومناطق التخزين ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضافت الوزارة في البيان: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و434 طائرة دون طيار".القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاعقوات "الشمال" لـ"سبوتنيك": تدمير 41 مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
09:43 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 10:24 GMT 21.04.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات "المركز" التابعة لها، قامت بتحرير بلدة غريشينو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، فيما حررت قوات "الشمال" بلدة فيتيرينارنويه في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وأصدرت الوازرة بيانا قالت فيه: "إن وحدات الاقتحام الروسية دخلت قرية فيتيرينارنويه في خاركوف، مدعومة بطائرات مسيرة ومدفعية ودبابات، وتمكنّت من طرد العدو وتطهير المباني، واستهدفت الضربات مواقع إطلاق النار واحتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية القريبة، ثم عززت القوات مواقعها في البلدة، وطهرت المباني والأقبية، ورفعت العلم الروسي في مركزها".

أهمية خاصة لتحرير فيتيرينارنويه

وكشفت الدفاع الروسية، أن "تحرير بلدة فيتيرينارنويه يُسهم بشكل أساسي في توسيع المنطقة العازلة قرب الحدود الروسية، وتتقدم وحدات المجموعة العسكرية "الشمالية" يوميًا، دافعةً العدو بعيدًا عن الحدود، ومؤمّنةً سلامة المدنيين".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "في مقاطعة سومي، استهدفت قوات الشمال القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفايا سيتش، وبافلوفكا، وخوتين، وخرابوفشينا، وكوندراتوفكا، وميروبولي في مقاطعة سومي وبلغت خسائر العدو أكثر من 190 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و13 سيارة، ومدفع ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، و14 مستودع إمداد".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات المركز كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 340 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة، ومدفع ميدان.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو أكثر من 195 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 سيارة، ومدفعي ميدان، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت خسائر في القوى العاملة والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريوبراجينكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم دحر القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دوبروباسوفو في منطقة دنيبروبيتروفسك، وألكساندروغراد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيايا تيرسا وفوزدفيجيفكا في مقاظعة زابوروجيه".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 75 فردا، ومركبة قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو - 50" أمريكية الصنع".

الضربات الدقيقة والدفاع الجوي

وجاء في البيان: "على مدار 24 ساعة، قامت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية باستهداف منشآت الإنتاج ومناطق التخزين ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأضافت الوزارة في البيان: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و434 طائرة دون طيار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала