القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير الجيش الروسي لبلدة زيبينو التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات القتال في منطقة العملية... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الأسبوع الماضي، وبفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تم بسط السيطرة على بلدة فوفتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحرير بلدة زيبينو في مقاطعة خاركوف". وجاء في تقرير الوزارة: "في الفترة من 11 إلى 17 أبريل/نيسان من هذا العام، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من قواعد جوية وبحرية وبرية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية".
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير الجيش الروسي لبلدة زيبينو التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الأسبوع الماضي، وبفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تم بسط السيطرة على بلدة فوفتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحرير بلدة زيبينو في مقاطعة خاركوف".
وجاء في تقرير الوزارة: "في الفترة من 11 إلى 17 أبريل/نيسان من هذا العام، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من قواعد جوية وبحرية وبرية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية".

وأشار التقرير إلى أن الضربات استهدفت شركات تابعة للمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية تُعنى بإنتاج صواريخ كروز، ومنشآت وقود وطاقة وبنية تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية، ومواقع تجميع وتخزين للطائرات المسيّرة الهجومية، فضلاً عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وجاء في البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 أبريل، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 60 قنبلة جوية موجهة، وتسعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و1665 طائرة مسيرة".
كما أضافت الوزارة في البيان، أن "أسطول البحر الأسود دمر خمسة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "الشمال" لـ"سبوتنيك": تدمير 41 مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة خلال يوم واحد
06:15 GMT
وأوضحت الإدارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت في المجمل أكثر من 1085 جندياً، ودبابة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و83 سيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، وتسع محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، فضلاً عن 29 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال".
وأضاف البيان: "إجمالاً، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و99 سيارة، ومدفعي ميدان في منطقة نفوذ قوات دنيبر، كما تم تدمير ست عشرة محطة للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، وثلاثة مستودعات للذخيرة والإمدادات".
وتابعت الوزارة في البيان: "عززت قوات المركز مواقعها وسيطرت على مناطق هامة وقد تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، وأربعة ألوية من الحرس الوطني، ولواء آزوف للقوات الخاصة (وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه العملية أكثر من 2090 جندياً، و34 مركبة قتالية مدرعة، و48 سيارة. كما تم تدمير عشر قطع مدفعية ميدانية وثلاث محطات حرب إلكترونية".
قناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات المركز الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تعيد الجنود الفارين قسرا إلى المعارك في مقاطعة خاركوف
05:14 GMT
وجاء في البيان: "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" كبدت العدو خسائر بلغت أكثر من 1195 جنديًا".

كما خسر العدو 23 مركبة قتالية مدرعة، و119 سيارة، و17 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ غراد، ومحطتي مدفعية مضادة، و25 مستودعًا للذخيرة والإمدادات، على هذا المحور.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 1085 جندياً، خلال أسبوع في منطقة نفوذ قوات الجنوب.

كما خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 35 مركبة قتالية مدرعة، و106 سيارة، و10 قطع مدفعية ميدانية، ومنظومة إطلاق صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع. ودُمرت ست محطات حرب إلكترونية، و39 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، على نفس المحور.

وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 1555 جنديًا، ودبابتين، و26 مركبة قتالية مدرعة، و48 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، إضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة والمعدات.
