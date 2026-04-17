القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير الجيش الروسي لبلدة زيبينو التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات القتال في منطقة العملية... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T09:46+0000

2026-04-17T09:46+0000

2026-04-17T10:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الأسبوع الماضي، وبفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تم بسط السيطرة على بلدة فوفتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحرير بلدة زيبينو في مقاطعة خاركوف". وجاء في تقرير الوزارة: "في الفترة من 11 إلى 17 أبريل/نيسان من هذا العام، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى من قواعد جوية وبحرية وبرية، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية". وجاء في البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 أبريل، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 60 قنبلة جوية موجهة، وتسعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و1665 طائرة مسيرة".كما أضافت الوزارة في البيان، أن "أسطول البحر الأسود دمر خمسة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع".وأوضحت الإدارة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت في المجمل أكثر من 1085 جندياً، ودبابة، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و83 سيارة، وأربع قطع مدفعية ميدانية، وتسع محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، فضلاً عن 29 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال". وأضاف البيان: "إجمالاً، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 جندياً، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و99 سيارة، ومدفعي ميدان في منطقة نفوذ قوات دنيبر، كما تم تدمير ست عشرة محطة للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، وثلاثة مستودعات للذخيرة والإمدادات". وتابعت الوزارة في البيان: "عززت قوات المركز مواقعها وسيطرت على مناطق هامة وقد تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، وأربعة ألوية من الحرس الوطني، ولواء آزوف للقوات الخاصة (وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا).وجاء في البيان: "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" كبدت العدو خسائر بلغت أكثر من 1195 جنديًا". كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 1085 جندياً، خلال أسبوع في منطقة نفوذ قوات الجنوب.وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 1555 جنديًا، ودبابتين، و26 مركبة قتالية مدرعة، و48 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، إضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة والمعدات. الدفاع الروسية تعلن وضع الأقمار الاصطناعية المطلقة من قاعدة "بليسيتسك" في مدارهاالمضادات الجوية الروسية تدمر 62 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري