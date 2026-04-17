قوات "الشمال" لـ"سبوتنيك": تدمير 41 مركز تحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة خلال يوم واحد
وأوضحت المجموعة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن تحديد الأهداف تم باستخدام معدات استطلاع أرضية وجوية.
أعلنت مجموعة قوات "الشمال"، أن طواقمها المدفعية دمرت 44 مركز تحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن تحديد الأهداف تم باستخدام معدات استطلاع أرضية وجوية.
ونفذت طواقم مدافع من طراز "غياتسينت-كيه"، و"مالفا"، و"مستا-إس"، و"تورنادو-إس"، و"أكاتسيا"، وغيرها، ضربات على الإحداثيات المحددة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.