مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تعيد الجنود الفارين قسرا إلى المعارك في مقاطعة خاركوف
2026-04-17T05:14+0000
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن وحدات من الحرس الوطني الأوكراني تعيد فلول القوات المسلحة الأوكرانية الهاربين من مواقعهم إلى المعارك قرب بلدة زيبينو في مقاطعة خاركوف.
وقال مصدر للوكالة: "يتم إحباط محاولات هروب مجموعات متفرقة من اللواء 113 للدفاع الإقليمي المنفصل".
وأضاف المصدر أن المسلحين الأوكرانيين يتكبدون خسائر فادحة ويعانون من نقص في الإمدادات.
وتنشط مجموعتا "الشمال" و"الغرب" القتاليتين الروسيتين في مقاطعة خاركوف.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر العدو مجتمعة في هذا القطاع من الجبهة 335 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و29 مركبة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.