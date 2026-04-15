القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة فولتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T09:43+0000
2026-04-15T10:52+0000
https://sarabic.ae/20260415/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-85-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-مناطق-عدة--وزارة-الدفاع-1112570237.html
https://sarabic.ae/20260414/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-الداعمة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1112547390.html
09:43 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 10:52 GMT 15.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة فولتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم دحر فصائل من ثلاث كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات إزبيتسكوي وبياتيخاتكي وسوسنوفي بور في مقاطعة خاركوف".
وأردف البيان: "في مقاطعة سومي، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و3 كتائب للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات باتشيفسك وزابسيلي ومالا سلوبودكا وبوكروفكا في مقاطعة سومي".
وتابعت الوزارة: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 175 جنديًا، وناقلة جند مدرعة و17 مركبة و7 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية".
وأضافت الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 210 عسكريين، و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و18 سيارة ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير محطة رادار ومستودعين للذخيرة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وجاء في البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة ومدفعين، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، بعد سيطرتها على مواقع إستراتيجية في منطقة مسؤوليتها، حيّدت أكثر من 300 جندي، ودمرت ناقلتي جند مدرعتين و5 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفعي "إم 777" أمريكيي الصنع.
وأردفت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 240 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".
وتابعت الوزارة: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و18 سيارة ومحطة رادار إسرائيلية الصنع من طراز "رادا"، و4 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودع إمدادات".
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الطيران الحربي والمسيّر وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجّهة و225 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير 3 زوارق أوكرانية غير مأهولة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.