القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة فولتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T10:52+0000

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم دحر فصائل من ثلاث كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات إزبيتسكوي وبياتيخاتكي وسوسنوفي بور في مقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "في مقاطعة سومي، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و3 كتائب للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات باتشيفسك وزابسيلي ومالا سلوبودكا وبوكروفكا في مقاطعة سومي".وأضافت الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 210 عسكريين، و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و18 سيارة ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير محطة رادار ومستودعين للذخيرة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، بعد سيطرتها على مواقع إستراتيجية في منطقة مسؤوليتها، حيّدت أكثر من 300 جندي، ودمرت ناقلتي جند مدرعتين و5 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفعي "إم 777" أمريكيي الصنع.وتابعت الوزارة: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و18 سيارة ومحطة رادار إسرائيلية الصنع من طراز "رادا"، و4 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودع إمدادات".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الطيران الحربي والمسيّر وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجّهة و225 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير 3 زوارق أوكرانية غير مأهولة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا توقع عقودا عدة لبيع مقاتلات من طراز "سو-57 إي"

