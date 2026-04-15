القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة فولتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم دحر فصائل من ثلاث كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات إزبيتسكوي وبياتيخاتكي وسوسنوفي بور في مقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "في مقاطعة سومي، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و3 كتائب للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات باتشيفسك وزابسيلي ومالا سلوبودكا وبوكروفكا في مقاطعة سومي".وأضافت الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 210 عسكريين، و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و18 سيارة ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير محطة رادار ومستودعين للذخيرة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، بعد سيطرتها على مواقع إستراتيجية في منطقة مسؤوليتها، حيّدت أكثر من 300 جندي، ودمرت ناقلتي جند مدرعتين و5 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفعي "إم 777" أمريكيي الصنع.وتابعت الوزارة: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و18 سيارة ومحطة رادار إسرائيلية الصنع من طراز "رادا"، و4 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودع إمدادات".ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الطيران الحربي والمسيّر وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجّهة و225 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير 3 زوارق أوكرانية غير مأهولة".
09:43 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 10:52 GMT 15.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة فولتشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم دحر فصائل من ثلاث كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات إزبيتسكوي وبياتيخاتكي وسوسنوفي بور في مقاطعة خاركوف".
وأردف البيان: "في مقاطعة سومي، تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و3 كتائب للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات باتشيفسك وزابسيلي ومالا سلوبودكا وبوكروفكا في مقاطعة سومي".

وتابعت الوزارة: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 175 جنديًا، وناقلة جند مدرعة و17 مركبة و7 مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية".

وأضافت الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 210 عسكريين، و4 ناقلات جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، و18 سيارة ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير محطة رادار ومستودعين للذخيرة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.

وجاء في البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة ومدفعين، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، بعد سيطرتها على مواقع إستراتيجية في منطقة مسؤوليتها، حيّدت أكثر من 300 جندي، ودمرت ناقلتي جند مدرعتين و5 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و4 مدافع ميدانية، بما في ذلك مدفعي "إم 777" أمريكيي الصنع.

وأردفت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 240 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وتابعت الوزارة: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و18 سيارة ومحطة رادار إسرائيلية الصنع من طراز "رادا"، و4 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة ومستودع إمدادات".
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "الطيران الحربي والمسيّر وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
وقالت الوزارة في بيانها: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجّهة و225 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "قام أسطول البحر الأسود بتدمير 3 زوارق أوكرانية غير مأهولة".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
