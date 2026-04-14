روسيا توقع عقودا عدة لبيع مقاتلات من طراز "سو-57 إي"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روسوبورون إكسبورت"، اليوم الثلاثاء، قبيل انطلاق معرض الدفاع والخدمات العسكرية الآسيوية (دي إس إيه) 2026، في ماليزيا، أن روسيا وقّعت بالفعل عقود عدة... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روسوبورون إكسبورت"، اليوم الثلاثاء، قبيل انطلاق معرض الدفاع والخدمات العسكرية الآسيوية (دي إس إيه) 2026، في ماليزيا، أن روسيا وقّعت بالفعل عقود عدة لبيع طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57إي"، وأن قائمة عملاء هذه الطائرات آخذة في التوسع.
ويقام المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية، والدفاع والخدمات العسكرية الآسيوية (DSA) 2026، في الفترة من 20 إلى 23 أبريل/نيسان في كوالالمبور، ماليزيا.
وجاء في البيان: "تحظى طائرة "سو-57إي" باهتمام كبير من شركاء شركة "روسوبورون إكسبورت"، وقد تعاقد العديد منهم بالفعل على شراء هذه المقاتلة الروسية. وقائمة عملاء هذه الطائرة تتوسع باستمرار".
ووفقًا لـ"روسوبورون إكسبورت": "ستكون المقاتلة المتطورة المتعددة المهام من الجيل الخامس، "سو-57إي"، من أبرز المعروضات في جناح شركة "روسوبورون إكسبورت". وتتمتع هذه المقاتلة بخبرة قتالية حقيقية، بما في ذلك استخدام صواريخ جو-جو، وجو-أرض موجهة بعيدة المدى ضد أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الحديثة للعدو.
وتشير "روسوبورون إكسبورت" إلى أن "هذه الطائرة تعد خيارًا ممتازًا لتحديث وتطوير القوات الجوية الملكية الماليزية، نظرًا لتكاملها مع عدد من الأنظمة والأسلحة الموجودة في أسطول "سو-30 إم كيه إم" الحالي".