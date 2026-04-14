لافروف يصل إلى بكين في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الصين اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة يومين، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
06:29 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 06:35 GMT 14.04.2026)
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى الصين اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لمدة يومين، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن لافروف يعتزم زيارة الصين يومي 14 و15 أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين. ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وفي العام الماضي، زار لافروف بكين، مرتان. وفي يوليو/ تموز 2025، حضر للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون".
وفي وقت لاحق من شهر سبتمبر/ أيلول 2025، رافق لافروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن الوفد الروسي في محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.