الدفاع الجوي الروسي يسقط 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق عدة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 أبريل (نيسان) من هذا العام، وحتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 15 أبريل، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 85 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وفورونيج وروستوف وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
