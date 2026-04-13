تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260413/نظام-كييف-انتهك-وقف-إطلاق-النار-خلال-عيد-الفصح-أكثر-من-6500-مرة--الدفاع-الروسية-1112520815.html
تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
2026-04-13T09:25+0000
2026-04-13T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_0:110:2625:1587_1920x0_80_0_0_a3c61f9afe902d8e4d9f4a483d21dc87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674414_181:0:2444:1697_1920x0_80_0_0_24d03fc06e15b3858c40ebbd051bf731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية

09:25 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 13.04.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح أكثر من 6500 مرة، وتم إحباط خمس محاولات تقدم للقوات الأوكرانية نحو مواقع القوات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "امتثالاً لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار من الساعة الرابعة عصراً يوم 11 أبريل/نيسان وحتى وقت متأخر من عصر يوم 12 أبريل/نيسان، وبقيت في مواقعها وخطوطها التي كانت تسيطر عليها سابقاً".

وتابع: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية شنّ غارات باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية على مواقع قواتنا، فضلاً عن أهداف مدنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي بيلغورود وكورسك. وقد سُجّل ما مجموعه 6558 انتهاكاً لوقف إطلاق النار".

وجاء في البيان: "خلال وقف إطلاق النار، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 5844 غارة باستخدام طائرات مسيرة".
وأضاف البيان: "مع انتهاء وقف إطلاق النار، واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة"، موضحا أن "القوات الأوكرانية استخدمت طائرتين مسيرتين لمهاجمة مقاطعتي كورسك وبيلغورود، ما أسفر عن إصابة مدنيين، بينهم طفل".
وأوضح البيان أنه "تم إحباط خمس محاولات تقدم للعدو في مناطق كوندراتوفكا ونوفايا سيتش وفاراشينو في مقاطعة سومي وكالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع أن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 694 هجوماً على مواقع قواتنا باستخدام المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والدبابات".

وجاء في البيان: "خلال فترة وقف إطلاق النار، ألحقت طائرة مسيرة معادية أضراراً بمحطة وقود تابعة لشركة روسنفت في بلدة لغوف في مقاطعة كورسك. كما تم تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية خارج المجال الجوي لمقاطعتي بيلغورود وكورسك".

وأوضحت الدفاع أن "كثافة نيران العدو والعمليات القتالية على طول خط الجبهة بأكمله انخفضت خلال النهار".
وبعد انتهاء هدنة عيد الفصح، واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بقصف مستودعات الذخيرة، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 14 منطقة خلال الليل".

وبحسب الدفاع، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" تمكنت من إلحاق هزيمة بتشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 عسكريا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية دحر القوات الأوكرانية في بلدتي نوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وومنطقة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقد خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 165(شخصا)".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خسائر في صفوف ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطاق في مقاطعة سومي. وفي مقاطعة خاركوف، وخسر العدو ما يصل إلى 25 جنديًا ومركبتين ومحطة رادار.

وبحسب البيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية".
وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، واستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح يتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала