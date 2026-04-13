تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح أكثر من 6500 مرة، وتم إحباط خمس محاولات تقدم للقوات... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T09:48+0000
09:25 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 09:48 GMT 13.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح أكثر من 6500 مرة، وتم إحباط خمس محاولات تقدم للقوات الأوكرانية نحو مواقع القوات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "امتثالاً لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار من الساعة الرابعة عصراً يوم 11 أبريل/نيسان وحتى وقت متأخر من عصر يوم 12 أبريل/نيسان، وبقيت في مواقعها وخطوطها التي كانت تسيطر عليها سابقاً".
وتابع: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية شنّ غارات باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية على مواقع قواتنا، فضلاً عن أهداف مدنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي بيلغورود وكورسك. وقد سُجّل ما مجموعه 6558 انتهاكاً لوقف إطلاق النار".
وجاء في البيان: "خلال وقف إطلاق النار، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 5844 غارة باستخدام طائرات مسيرة".
وأضاف البيان: "مع انتهاء وقف إطلاق النار، واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة"، موضحا أن "القوات الأوكرانية استخدمت طائرتين مسيرتين لمهاجمة مقاطعتي كورسك وبيلغورود، ما أسفر عن إصابة مدنيين، بينهم طفل".
وأوضح البيان أنه "تم إحباط خمس محاولات تقدم للعدو في مناطق كوندراتوفكا ونوفايا سيتش وفاراشينو في مقاطعة سومي وكالينيكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع أن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 694 هجوماً على مواقع قواتنا باستخدام المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والدبابات".
وجاء في البيان: "خلال فترة وقف إطلاق النار، ألحقت طائرة مسيرة معادية أضراراً بمحطة وقود تابعة لشركة روسنفت في بلدة لغوف في مقاطعة كورسك. كما تم تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية خارج المجال الجوي لمقاطعتي بيلغورود وكورسك".
وأوضحت الدفاع أن "كثافة نيران العدو والعمليات القتالية على طول خط الجبهة بأكمله انخفضت خلال النهار".
وبعد انتهاء هدنة عيد الفصح، واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بقصف مستودعات الذخيرة، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 14 منطقة خلال الليل".
وبحسب الدفاع، فإن "وحدات من مجموعة "الغرب" تمكنت من إلحاق هزيمة بتشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 عسكريا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية دحر القوات الأوكرانية في بلدتي نوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وومنطقة بيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقد خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 165(شخصا)".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خسائر في صفوف ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطاق في مقاطعة سومي. وفي مقاطعة خاركوف، وخسر العدو ما يصل إلى 25 جنديًا ومركبتين ومحطة رادار.
وبحسب البيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية".
وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، من تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو يوم أمس السبت، واستمر حتى 13 أبريل/نيسان.
كما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، في تصريحات لها، أن وقف إطلاق النار في عيد الفصح يتيح تكثيف الجهود لإجلاء الجرحى والبحث عن المفقودين.
وفي وقت سابق، ردا على إعلان بوتين وقف إطلاق النار، وعد فلاديمير زيلينسكي "بالعمل وفقا لذلك".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين اطلع على بيان زيلينسكي، وأشار أيضا إلى أن روسيا، بشكل عام، لا تسعى إلى وقف إطلاق نار فحسب، بل إلى سلام دائم ومستدام.