المضادات الجوية الروسية تدمر 62 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
2026-04-17T04:58+0000
المضادات الجوية الروسية تدمر 62 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق- وزارة الدفاع
04:39 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 04:58 GMT 17.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 62 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو يوم 16 نيسان/أبريل وحتى الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو يوم 17 نيسان/أبريل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 62 طائرة أوكرانية دون طيار".
وبينت الوزارة أن المسيرات الأوكرانية تم إسقاطها فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وجمهورية القرم.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.