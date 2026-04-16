القوات الروسية تستهدف منشآت صناعية عسكرية أوكرانية تشارك في تصنيع صواريخ ومسيرات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تشارك في تصنيع الصواريخ المجنحة... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260414/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-لمنشآت-الطاقة-والنقل-الداعمة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1112547390.html
09:32 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 09:59 GMT 16.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تشارك في تصنيع الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.
وجاء في بيان الوزارة: "على مدار 24 ساعة، وردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، استهدفت القوات المسلحة الروسية بضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة برية وجوية وبحرية وطائرات مسيّرة، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج الصواريخ المجنحة وطائرات مسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، وأيضا قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الوزارة أن أهداف الضربة قد تحققت، وتمّ إصابة جميع الأهداف المحددة إصابات مباشرة.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 1055 عسكريًا، على جميع المحاور القتالية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت قوات مجموعة "الشمال" الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 145 عسكريًا".
وأضافت أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 190 عسكريًا.
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية-وزارة الدفاع
14 أبريل, 09:22 GMT
وأشار التقرير إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 عسكريا.
وأوضحت الوزارة أن قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 340 عسكريا".
ولفتت إلى أن قوات مجموعة "فوستوك" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 195 عسكريًا".
وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
