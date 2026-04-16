https://sarabic.ae/20260416/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-صناعية-عسكرية-أوكرانية-تشارك-في-تصنيع-صواريخ-ومسيرات-1112606392.html
القوات الروسية تستهدف منشآت صناعية عسكرية أوكرانية تشارك في تصنيع صواريخ ومسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تشارك في تصنيع الصواريخ المجنحة... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
09:32 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 09:59 GMT 16.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تشارك في تصنيع الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.
وجاء في بيان الوزارة: "على مدار 24 ساعة، وردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، استهدفت القوات المسلحة الروسية بضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة برية وجوية وبحرية وطائرات مسيّرة، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج الصواريخ المجنحة وطائرات مسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، وأيضا قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت الوزارة أن أهداف الضربة قد تحققت، وتمّ إصابة جميع الأهداف المحددة إصابات مباشرة.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 1055 عسكريًا، على جميع المحاور القتالية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت قوات مجموعة "الشمال" الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 145 عسكريًا".
وأضافت أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 190 عسكريًا.
وأشار التقرير إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 145 عسكريا.
وأوضحت الوزارة أن قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت تموضعها التكتيكي، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 340 عسكريا".
ولفتت إلى أن قوات مجموعة "فوستوك" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 195 عسكريًا".
وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.