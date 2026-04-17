الدفاع الروسية تعلن وضع الأقمار الاصطناعية المطلقة من قاعدة "بليسيتسك" في مدارها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الأقمار الاصطناعية العسكرية التي حملها صاروخ من قاعدة بليسيتسك وضعت بمدارها المستهدف ويجري التحكم بها من قبل...
2026-04-17T07:37+0000
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الأقمار الاصطناعية العسكرية التي حملها صاروخ من قاعدة بليسيتسك وضعت بمدارها المستهدف ويجري التحكم بها من قبل القوات الجوية الفضائية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في الوقت المُقدر، وُضعت المركبات الفضائية في مدارها المستهدف، واستلمتها القوات الأرضية التابعة للقوات الجوية الفضائية للتحكم بها".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم إنشاء اتصال مستقر عن بُعد مع المركبات الفضائية، ويجري الحفاظ عليه، وأن أنظمتها الداخلية تعمل بشكل طبيعي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية والفضائية الروسية أطلقت من قاعدة بليسيتسك الصاروخ "سويوز-2-1بي"، وعلى متنه مركبة فضائية.
وجاء في بيان للوزارة: "أطلق طاقم من القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الروسية، يوم الجمعة، من قاعدة اختبار الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك، بنجاح صاروخًا من طراز "سويوز-2.1 بي" متوسط الحجم، يحمل مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأوضحت الوزارة أنه عقب الانطلاق، وُضع الصاروخ تحت المراقبة بواسطة وسائل مجمع القياس الأرضي التابع للمركز الفضائي، مشيرةً إلى أن "عملية إطلاق المركبة جرت حسبما خُطط لها".
يُشار إلى أن الإطلاق السابق من بليسيتسك
أُجري في 3 أبريل/نيسان. وفي ذلك الوقت، قامت القوات الفضائية التابعة لقوات الفضاء الجوي الروسية أيضًا بإدخال قمر صناعي عسكري إلى المدار.