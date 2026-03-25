روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260325/روسيا-تعمل-على-إنشاء-نظام-إنترنت-فضائي-عالمي-منافس-لـستارلينك-1111901881.html
روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"
روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير العلمي أليكسي أنبيلوغوف، بأن كوكبة أقمار "راسفيت" الروسية ليست نسخة من "ستارلينك"، بل تمثل المرحلة التالية في تطور هذه التقنية، حيث تعمل في مدارات... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
روسيا
علوم
العالم
العالم العربي
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
محطة فضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101828/10/1018281052_0:230:4015:2488_1920x0_80_0_0_3bba00714d8d5b8d955706137199f4c3.jpg
https://sarabic.ae/20260324/رائد-فضاء-روسي-ينجح-في-التحام-مركبة-بروغريس-يدويا-بمحطة-الفضاء-الدولية--1111878269.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101828/10/1018281052_195:0:3818:2717_1920x0_80_0_0_081356717dcf0f4f9b580c86f9c1c987.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا تعمل على إنشاء نظام إنترنت فضائي عالمي منافس لـ"ستارلينك"

© AFP 2023 / Bruce Weaverصاروخ فضائي أمريكي من طراز "أطلس 5"
صاروخ فضائي أمريكي من طراز أطلس 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
© AFP 2023 / Bruce Weaver
تابعنا عبر
صرّح الخبير العلمي أليكسي أنبيلوغوف، بأن كوكبة أقمار "راسفيت" الروسية ليست نسخة من "ستارلينك"، بل تمثل المرحلة التالية في تطور هذه التقنية، حيث تعمل في مدارات منخفضة، لكنها أعلى من "ستارلينك" وباتصالات مختلفة جذريا.
وقال الخبير: "إن إطلاق أول 16 قمرًا صناعيًا للاتصالات من طراز "راسفيت" ليس مجرد مرحلة تالية في تطوير أنظمة المدارات المنخفضة، بل هو خطوة جديدة جوهرية تستند إلى خبرة سابقاتها. من المهم أن نفهم أن هذا ليس نسخة من "ستارلينك"، بل هو في جوهره المرحلة التالية في تطور هذه التقنية".
وأشار الخبير إلى أن "راسفيت" صمّم في الأصل لحالة كانت فيها المدارات المنخفضة الأكثر ملاءمة مشغولة بالفعل بمجموعات أقمار صناعية أجنبية.
رائد فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
رائد فضاء روسي ينجح في التحام مركبة "بروغريس" يدويا بمحطة الفضاء الدولية
أمس, 14:48 GMT
وأوضح أن المطورين كلفوا بضمان تغطية مستقرة بأقل عدد ممكن من الأقمار الصناعية.
وأضاف الخبير العلمي أنبيلوغوف: "تم التوصل إلى حل: العمل في مدارات أعلى وتطبيق بنية اتصالات مختلفة جذريا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала