روسيا تطلق 16 قمرا صناعيا من كوكبة "روسفيت" للاتصالات إلى المدار... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
روسيا تطلق 16 قمرا صناعيا من كوكبة "روسفيت" للاتصالات إلى المدار... فيديو
أعلنت شركة "بيرو 1440" الروسية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها أول دفعة من أقمار "روسفيت" الصناعية ذات المدار المنخفض. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "بيرو 1440" الروسية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها أول دفعة من أقمار "روسفيت" الصناعية ذات المدار المنخفض.
وأشارت الشركة إلى أنه "في تمام الساعة 8:24 مساءً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس، تم إطلاق الدفعة الأولى التي تضم 16 مركبة فضائية من كوكبة الاتصالات ذات المدار المنخفض".
وأوضحت "بيرو 1440" أن الأقمار الصناعية أُطلقت بنجاح إلى مدار مرجعي، وانفصلت عن مركبة الإطلاق "سويوز 2.1 بي"، ووُضعت تحت سيطرة مركز التحكم بالمهام التابع للشركة، وبعد إتمام عمليات الفحص وإطلاق أنظمتها الداخلية، ستبدأ رحلتها إلى مدارها المستهدف.

وتم تطوير هذه المركبات الفضائية باستخدام منصة خاصة بالشركة، وهي مزودة بنظام اتصالات من الجيل الخامس "5 جي إن تي إن"، ونظام تزويد طاقة مُحدّث، ومحطات اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية من الجيل التالي، ونظام دفع بالبلازما.

وأضاف المطورون أن عملية الإطلاق تمت باستخدام نظام فصل خاص بالشركة.
ويمثل إطلاق أولى الأقمار الصناعية ضمن الكوكبة المستهدفة الانتقال من مرحلة التجارب إلى إنشاء خدمة اتصالات متكاملة.
وقد أنجز فريق "بيرو 1440" هذه المهمة في غضون ألف يوم، وهي المدة اللازمة لإطلاق أقمار تجريبية وإنتاجية إلى مداراتها.
يلي ذلك مرحلة نشر الكوكبة، والتي ستتطلب عشرات عمليات الإطلاق وزيادة عدد الأقمار الصناعية في المدار، إذ إنها عملية هندسية معقدة تنطوي على مخاطر تقنية، ولكن هذه الأنظمة تحديدًا هي التي ستشكل أساس البنية التحتية العالمية لنقل البيانات، بحسب ما أكد أليكسي شيلوبكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي إس هولدينغ".

و"بيرو 1440" هي شركة روسية متخصصة في مجال الطيران والفضاء (تابعة لشركة "آي سي إس هولدينغ")، وهي الشركة المطورة والمشغلة لكوكبة أقمار صناعية محلية لنقل البيانات بسرعة عالية وتغطية عالمية.

ومن المقرر إطلاق خدمة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض تجاريا، والمبنية على كوكبة الأقمار الصناعية في المدار المنخفض، في عام 2027.

وستُجرى أولى الاختبارات للعملاء في أقرب وقت ممكن عام 2026، وسيتم إطلاق أكثر من 250 مركبة فضائية إلى المدار لتوفير تغطية عالمية وخدمة اتصالات على مدار الساعة.
وتعتمد هذه المركبات الفضائية من الجيل الجديد على نتائج مهمتي "روسفيت-1" و"روسفيت-2" التجريبيتين، لكنها تتفوق عليهما في خصائص رئيسية.
