روسيا تطلق 16 قمرا صناعيا من كوكبة "روسفيت" للاتصالات إلى المدار... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "بيرو 1440" الروسية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها أول دفعة من أقمار "روسفيت" الصناعية ذات المدار المنخفض. 24.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-24T07:29+0000

وأشارت الشركة إلى أنه "في تمام الساعة 8:24 مساءً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس، تم إطلاق الدفعة الأولى التي تضم 16 مركبة فضائية من كوكبة الاتصالات ذات المدار المنخفض".وأوضحت "بيرو 1440" أن الأقمار الصناعية أُطلقت بنجاح إلى مدار مرجعي، وانفصلت عن مركبة الإطلاق "سويوز 2.1 بي"، ووُضعت تحت سيطرة مركز التحكم بالمهام التابع للشركة، وبعد إتمام عمليات الفحص وإطلاق أنظمتها الداخلية، ستبدأ رحلتها إلى مدارها المستهدف.وأضاف المطورون أن عملية الإطلاق تمت باستخدام نظام فصل خاص بالشركة.ويمثل إطلاق أولى الأقمار الصناعية ضمن الكوكبة المستهدفة الانتقال من مرحلة التجارب إلى إنشاء خدمة اتصالات متكاملة.وقد أنجز فريق "بيرو 1440" هذه المهمة في غضون ألف يوم، وهي المدة اللازمة لإطلاق أقمار تجريبية وإنتاجية إلى مداراتها.يلي ذلك مرحلة نشر الكوكبة، والتي ستتطلب عشرات عمليات الإطلاق وزيادة عدد الأقمار الصناعية في المدار، إذ إنها عملية هندسية معقدة تنطوي على مخاطر تقنية، ولكن هذه الأنظمة تحديدًا هي التي ستشكل أساس البنية التحتية العالمية لنقل البيانات، بحسب ما أكد أليكسي شيلوبكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي إس هولدينغ".وستُجرى أولى الاختبارات للعملاء في أقرب وقت ممكن عام 2026، وسيتم إطلاق أكثر من 250 مركبة فضائية إلى المدار لتوفير تغطية عالمية وخدمة اتصالات على مدار الساعة.وتعتمد هذه المركبات الفضائية من الجيل الجديد على نتائج مهمتي "روسفيت-1" و"روسفيت-2" التجريبيتين، لكنها تتفوق عليهما في خصائص رئيسية.بمشاركة روسية... إطلاق مهمة "كريو-12" إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو

https://sarabic.ae/20251225/روسيا-تعلن-نجاح-إطلاق-صاروخ-سويوز-21أ-من-قاعدة-بليسيتسك-العسكرية-1108584273.html

https://sarabic.ae/20260212/روسكوسموس-تطلق-صاروخ-بروتون-إم-حاملا-أحدث-قمر-صناعي-لرصد-الأرض-فيديو-1110284325.html

