روسيا تطلق 16 قمرا صناعيا من كوكبة "روسفيت" للاتصالات إلى المدار... فيديو
07:04 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 07:29 GMT 24.03.2026)
موسكو تعزز قيادة الفضاء الروسية
أعلنت شركة "بيرو 1440" الروسية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقها أول دفعة من أقمار "روسفيت" الصناعية ذات المدار المنخفض.
وأشارت الشركة إلى أنه "في تمام الساعة 8:24 مساءً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس، تم إطلاق الدفعة الأولى التي تضم 16 مركبة فضائية من كوكبة الاتصالات ذات المدار المنخفض".
وأوضحت "بيرو 1440" أن الأقمار الصناعية أُطلقت بنجاح إلى مدار مرجعي، وانفصلت عن مركبة الإطلاق "سويوز 2.1 بي"، ووُضعت تحت سيطرة مركز التحكم بالمهام التابع للشركة، وبعد إتمام عمليات الفحص وإطلاق أنظمتها الداخلية، ستبدأ رحلتها إلى مدارها المستهدف.
وتم تطوير هذه المركبات الفضائية باستخدام منصة خاصة بالشركة، وهي مزودة بنظام اتصالات من الجيل الخامس "5 جي إن تي إن"، ونظام تزويد طاقة مُحدّث، ومحطات اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية من الجيل التالي، ونظام دفع بالبلازما.
وأضاف المطورون أن عملية الإطلاق تمت باستخدام نظام فصل خاص بالشركة.
ويمثل إطلاق أولى الأقمار الصناعية ضمن الكوكبة المستهدفة الانتقال من مرحلة التجارب إلى إنشاء خدمة اتصالات متكاملة.
وقد أنجز فريق "بيرو 1440" هذه المهمة في غضون ألف يوم، وهي المدة اللازمة لإطلاق أقمار تجريبية وإنتاجية إلى مداراتها.
يلي ذلك مرحلة نشر الكوكبة، والتي ستتطلب عشرات عمليات الإطلاق وزيادة عدد الأقمار الصناعية في المدار، إذ إنها عملية هندسية معقدة تنطوي على مخاطر تقنية، ولكن هذه الأنظمة تحديدًا هي التي ستشكل أساس البنية التحتية العالمية لنقل البيانات، بحسب ما أكد أليكسي شيلوبكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "آي سي إس هولدينغ".
و"بيرو 1440" هي شركة روسية متخصصة في مجال الطيران والفضاء (تابعة لشركة "آي سي إس هولدينغ")، وهي الشركة المطورة والمشغلة لكوكبة أقمار صناعية محلية لنقل البيانات بسرعة عالية وتغطية عالمية.
ومن المقرر إطلاق خدمة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض تجاريا، والمبنية على كوكبة الأقمار الصناعية في المدار المنخفض، في عام 2027.
وستُجرى أولى الاختبارات للعملاء في أقرب وقت ممكن عام 2026، وسيتم إطلاق أكثر من 250 مركبة فضائية إلى المدار لتوفير تغطية عالمية وخدمة اتصالات على مدار الساعة.
وتعتمد هذه المركبات الفضائية من الجيل الجديد على نتائج مهمتي "روسفيت-1" و"روسفيت-2" التجريبيتين، لكنها تتفوق عليهما في خصائص رئيسية.