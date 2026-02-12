https://sarabic.ae/20260212/روسكوسموس-تطلق-صاروخ-بروتون-إم-حاملا-أحدث-قمر-صناعي-لرصد-الأرض-فيديو-1110284325.html
"روسكوسموس" تطلق صاروخ "بروتون-إم" حاملا أحدث قمر صناعي لرصد الأرض... فيديو
وانطلق الصاروخ الساعة 11:52 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع انفصال القمر الصناعي عنه بعد 6 ساعات و37 دقيقة و50 ثانية من عملية الإطلاق. ومن المتوقع أن يصل "إليكترو-إل 5"، بعد ذلك إلى مداره الثابت بالنسبة للأرض بشكل مستقل.وكان هذا الإطلاق رقم 430 لعائلة صواريخ "بروتون"، والأول منذ ما يقارب ثلاث سنوات (منذ 13 مارس/ آذار 2023). علاوة على ذلك، سيكون هذا آخر إطلاق باستخدام المرحلة العلوية من نوع "دي إم"، وستُجرى جميع عمليات إطلاق "بروتون" اللاحقة باستخدام مرحلة "بريز".وأعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، سابقا، أنه سيتم إطلاق الوحدة الأولى للمحطة المدارية الروسية إلى المدار عبر صاروخ "بروتون-إم"."بروتون- إم" مركبة إطلاق روسية غير مأهولة، وهي تنتمي إلى عائلة مركبات الإطلاق الفضائية "بروتون"، التي طُوّرت في أوائل الستينيات. تُستخدم مركبات "بروتون" لإطلاق مركبات فضائية متنوعة إلى الفضاء، بما في ذلك الأقمار الصناعية الملاحية والعسكرية والتجارية، بالإضافة إلى محطات الفضاء غير المأهولة بين الكواكب.وتُستخدم الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض (الجيوستاتيونارية) التابعة لمنظومة "إلكترو" لمراقبة الاحوال الجوية على مدار الساعة. ويتموضع كل قمر فوق نقطة من سطح الأرض على ارتفاع نحو 36 ألف كيلومتر، وتعمل حاليا في المدار ثلاثة أقمار من هذه السلسلة: "إلكترو-إل 2"، ورقم "3"، ورقم "4"."روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو"روسكوسموس": إطلاق القمر الصناعي "إلكترو-إل" رقم 5 في 12 فبراير الجاري
