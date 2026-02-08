https://sarabic.ae/20260208/روسكوسموس-إطلاق-القمر-الصناعي-إلكترو-إل-رقم-5-في-12-فبراير-الجاري-1110157236.html
2026-02-08T20:22+0000
2026-02-08T20:22+0000
2026-02-08T20:22+0000
أعلنت الوكالة الفضائية الروسية "روسكوسموس" أن إطلاق القمر الصناعي "إلكترو-إل" رقم 5 سيتم في 12 شباط /فبراير الجاري، باستخدام صاروخ "بروتون-أم" من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وذلك بعدما كان مقررا إطلاقه في 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 ثم تم تأجيله.
وقالت "روسكوسموس" في بيان، اليوم الأحد: "سيتم إطلاق القمر الصناعي (إلكترو-إل) رقم 5 في 12 شباط/فبراير".
وأشار البيان إلى أن "نقل وتركيب صاروخ (بروتون-أم) على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية مُقرر أن يتم في 9 شباط/فبراير".
ويعد هذا الإطلاق العملية رقم "430" في تاريخ صواريخ "بروتون"، ويعتبر آخر إطلاق لهذا النوع من الصواريخ كان في 13 آذار/مارس 2023.
تُستخدم الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض (الجيوستاتيونارية) التابعة منظومة "إلكترو" لمراقبة الطقس على مدار الساعة. ويتموضع كل قمر فوق النقطة نفسها من سطح الأرض على ارتفاع نحو 36 ألف كيلومتر، وتعمل حاليا في المدار ثلاثة أقمار من هذه السلسلة: "إلكترو-إل" رقم "2"، ورقم "3"، ورقم "4".