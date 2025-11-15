"روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251115/روس-كوسموس-تنشر-فيديو-من-الفضاء-يوثق-عاصفة-ثلجية-فوق-موسكو-1107138853.html
"روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو
"روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو
سبوتنيك عربي
نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" من الفضاء، مقطع فيديو يظهر فيه كيف يبدو الإعصار الذي جلب أول تساقط للثلوج إلى موسكو. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

"روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو

13:47 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 15.11.2025)
© Photo / Roscosmos"روس كوسموس" ترصد من الفضاء كيف يبدو الإعصار الذي جلب أول تساقط للثلوج إلى موسكو
روس كوسموس ترصد من الفضاء كيف يبدو الإعصار الذي جلب أول تساقط للثلوج إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Roscosmos
تابعنا عبر
نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" من الفضاء، مقطع فيديو يظهر فيه كيف يبدو الإعصار الذي جلب أول تساقط للثلوج إلى موسكو.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو أول تساقط للثلوج اليوم السبت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، في هذا الشتاء، الذي تأخّر قدومه شهرًا كاملًا، وفقًا لما ذكره الخبير في مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس"، يفغيني تيشكوفتس.

وبحسب الوكالة، فإن القطات تم التقاطها بواسطة القمرين الصناعيين "Elektro-L" و "Arktika-M".

ومن المتوقع أن يهطل ثلث الأمطار الشهرية في المدينة خلال 24 ساعة. وتراقب أقمار "روسكوسموس" الصناعية تطور الإعصار، وفقًا للوكالة.
ويعمل قمران صناعيان من طراز "أركتيكا-إم" في مدار بيضاوي الشكل، ما يسمح بتصوير المناطق القطبية للكوكب.
