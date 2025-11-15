https://sarabic.ae/20251115/روس-كوسموس-تنشر-فيديو-من-الفضاء-يوثق-عاصفة-ثلجية-فوق-موسكو-1107138853.html
"روسكوسموس" تنشر فيديو من الفضاء يوثق عاصفة ثلجية فوق موسكو
نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" من الفضاء، مقطع فيديو يظهر فيه كيف يبدو الإعصار الذي جلب أول تساقط للثلوج إلى موسكو.
وشهدت العاصمة الروسية موسكو أول تساقط للثلوج اليوم السبت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، في هذا الشتاء، الذي تأخّر قدومه شهرًا كاملًا، وفقًا لما ذكره الخبير في مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس"، يفغيني تيشكوفتس.ومن المتوقع أن يهطل ثلث الأمطار الشهرية في المدينة خلال 24 ساعة. وتراقب أقمار "روسكوسموس" الصناعية تطور الإعصار، وفقًا للوكالة.ويعمل قمران صناعيان من طراز "أركتيكا-إم" في مدار بيضاوي الشكل، ما يسمح بتصوير المناطق القطبية للكوكب.
13:47 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 15.11.2025)
وشهدت العاصمة الروسية موسكو أول تساقط للثلوج اليوم السبت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، في هذا الشتاء، الذي تأخّر قدومه شهرًا كاملًا، وفقًا لما ذكره الخبير في مركز الأرصاد الجوية الروسي "فوبوس"، يفغيني تيشكوفتس.
وبحسب الوكالة، فإن القطات تم التقاطها بواسطة القمرين الصناعيين "Elektro-L" و "Arktika-M".
ومن المتوقع أن يهطل ثلث الأمطار الشهرية في المدينة خلال 24 ساعة. وتراقب أقمار "روسكوسموس" الصناعية تطور الإعصار، وفقًا للوكالة.
ويعمل قمران صناعيان من طراز "أركتيكا-إم" في مدار بيضاوي الشكل، ما يسمح بتصوير المناطق القطبية للكوكب.