بمشاركة روسية... إطلاق مهمة "كريو-12" إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو
انطلقت مركبة "كرو دراغون" الفضائية، التي تحمل رائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف، تحت مسمى مهمة "كريو-12"، إلى محطة الفضاء الدولية. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "المركبة الفضائية، التي تحمل فيدياييف من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، انطلقت من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.وكان الإطلاق قد أجِّل سابقًا بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت "ناسا" وشركة "سبيس إكس" قد خططتا في البداية لإطلاق مهمة "كرو-12" إلى محطة الفضاء الدولية في 12 فبراير/شباط، مع اعتبار 11 فبراير موعدا محتملا.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "المركبة الفضائية، التي تحمل فيدياييف من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، انطلقت من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا.
ويضم طاقم فيدياييف رائدي الفضاء التابعين لوكالة "ناسا"، جيسيكا مير وجاك هاثاواي، بالإضافة إلى رائدة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، صوفي أدينو.
وكان الإطلاق قد أجِّل سابقًا بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت "ناسا" وشركة "سبيس إكس" قد خططتا في البداية لإطلاق مهمة "كرو-12" إلى محطة الفضاء الدولية في 12 فبراير/شباط، مع اعتبار 11 فبراير موعدا محتملا.