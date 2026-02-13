https://sarabic.ae/20260213/إيران-تعلن-إطلاق-قمر-جام-جم-1-الصناعي-بنجاح-1110316911.html
إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح
إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، إطلاقها لقمر صناعي جديد بنجاح من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مداره المقرر بنجاح.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن القمر الصناعي المخصص للبث العام "جام جم - 1"، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تم إطلاقه ووضعه في مداره بنجاح.وأفادت بأن "إيران حققت، خلال السنوات الماضية، تقدمًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث نجحت في تصميم وتصنيع وإطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي".وأكدت الوكالة أن إيران تمكنت من تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية محلية الصنع، وأطلقت أقمارًا عدة إلى مدارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعكس تنامي قدراتها التقنية في الصناعات الفضائية.يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الـ14 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران-1".يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، إطلاقها لقمر صناعي جديد بنجاح من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مداره المقرر بنجاح.
وأفادت وكالة
"مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن القمر الصناعي المخصص للبث العام "جام جم - 1"، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تم إطلاقه ووضعه في مداره بنجاح.
وأفادت بأن "إيران حققت، خلال السنوات الماضية، تقدمًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث نجحت في تصميم وتصنيع وإطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي".
وأكدت الوكالة أن إيران تمكنت من تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية محلية الصنع، وأطلقت أقمارًا عدة إلى مدارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعكس تنامي قدراتها التقنية في الصناعات الفضائية.
وتعدّ هذه الإنجازات الإيرانية جزءا من استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقلال العلمي والتكنولوجي، وتوسيع البنية التحتية للاتصالات والبث الفضائي داخل البلاد وخارجها.
يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"
، في الـ14 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.
ونقلت وكالة
"إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران-1".
يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.