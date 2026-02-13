إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/إيران-تعلن-إطلاق-قمر-جام-جم-1-الصناعي-بنجاح-1110316911.html
إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح
إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، إطلاقها لقمر صناعي جديد بنجاح من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مداره المقرر بنجاح. 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T07:59+0000
2026-02-13T07:59+0000
إيران
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104555/62/1045556292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d10cbc80da30806b20e58d22ad90fe7f.jpg
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن القمر الصناعي المخصص للبث العام "جام جم - 1"، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تم إطلاقه ووضعه في مداره بنجاح.وأفادت بأن "إيران حققت، خلال السنوات الماضية، تقدمًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث نجحت في تصميم وتصنيع وإطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي".وأكدت الوكالة أن إيران تمكنت من تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية محلية الصنع، وأطلقت أقمارًا عدة إلى مدارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعكس تنامي قدراتها التقنية في الصناعات الفضائية.يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الـ14 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران-1".يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
https://sarabic.ae/20251005/إيران-تستعد-لإطلاق-أول-قمر-صناعي-مزدوج-المهام-1105633433.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104555/62/1045556292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a02b3560931119acc1875d63aca0db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الأخبار, العالم
إيران, الأخبار, العالم

إيران تعلن إطلاق قمر "جام جم-1" الصناعي بنجاح

07:59 GMT 13.02.2026
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / CCO
تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، إطلاقها لقمر صناعي جديد بنجاح من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مداره المقرر بنجاح.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن القمر الصناعي المخصص للبث العام "جام جم - 1"، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تم إطلاقه ووضعه في مداره بنجاح.
وأفادت بأن "إيران حققت، خلال السنوات الماضية، تقدمًا ملحوظًا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث نجحت في تصميم وتصنيع وإطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والاستشعار عن بعد والبحث العلمي".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
إيران تستعد لإطلاق أول قمر صناعي مزدوج المهام
5 أكتوبر 2025, 07:38 GMT
وأكدت الوكالة أن إيران تمكنت من تطوير صواريخ حاملة للأقمار الصناعية محلية الصنع، وأطلقت أقمارًا عدة إلى مدارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعكس تنامي قدراتها التقنية في الصناعات الفضائية.
وتعدّ هذه الإنجازات الإيرانية جزءا من استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقلال العلمي والتكنولوجي، وتوسيع البنية التحتية للاتصالات والبث الفضائي داخل البلاد وخارجها.
يشار إلى أن إيران نجحت في إطلاق قمرها الصناعي "شمران - 1"، في الـ14 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مخصص لأهداف البحث العلمي، وتم إطلاقه بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قائم - 100" وتم وضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كم.
ونقلت وكالة "إرنا"، أن نجاح إطلاق القمر الصناعي البحثي جاء بفضل تعاون المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية "ساريان" بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي وشركات قائمة على المعرفة الخاصة، بتصميم وبناء القمر الصناعي البحثي "شمران-1".
يشار إلى أن القمر الصناعي "شمران -1" يزن نحو 60 كيلوغراما، ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала