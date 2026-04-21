https://sarabic.ae/20260421/غيراسيموف-يعلن-أن-الجيش-الروسي-حرر-لوغانسك-بالكامل-إضافة-لـ34-بلدة-خلال-شهرين--عاجل-1112732056.html
غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين- عاجل
21.04.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101774552_152:0:1590:809_1920x0_80_0_0_b8e4137f9407a89960a074fde2bc1678.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101774552_331:0:1410:809_1920x0_80_0_0_42266b83692bc90b3b00dce818bb6851.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
04:59 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 21.04.2026)
يتبع
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الجيش الروسي حرّر، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من هذا العام، 34 بلدة ونحو 1700 كيلومتر مربع من الأراضي.
وقال غيراسيموف، متحدثًا من مركز القيادة العسكرية المشتركة التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أثناء جولة تفقدية: "تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة جار على قدم وساق، فخلال شهري مارس وأبريل، حررت القوات الروسية 34 بلدة ونحو 700 كيلومتر مربع من الأراضي".
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف في بيان: منذ بداية هذا العام، سيطرنا على 80 بلدة (جديدة) وأكثر من 1700 كيلومتر مربع من الأراضي".
وأردف غيراسيموف: "تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتتقدم حالياً وحدات وتشكيلات القوات المشتركة على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة".
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: أثناء عمله في مركز قيادة تشكيل الأسلحة المشتركة لتجمع قوات "الجنوب"، استمع الجنرال فاليري غيراسيموف من قائد المجموعة، الفريق أول سيرغي مدفيديف، إلى الوضع الحالي في منطقة العمليات، بالإضافة إلى تقارير من قادة الوحدات حول نتائج المهام القتالية.
وأردف البيان: "وفي معرض تلخيصه للعمل، أشار رئيس الأركان العامة إلى نجاحات وحدات تجمع "يوغ" ويحدد أهدافًا للعمليات المستقبلية".