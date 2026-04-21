عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين- عاجل
غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الجيش الروسي حرّر، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T04:59+0000
2026-04-21T05:15+0000
وقال غيراسيموف، متحدثًا من مركز القيادة العسكرية المشتركة التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أثناء جولة تفقدية: "تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة جار على قدم وساق، فخلال شهري مارس وأبريل، حررت القوات الروسية 34 بلدة ونحو 700 كيلومتر مربع من الأراضي".وأردف غيراسيموف: "تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتتقدم حالياً وحدات وتشكيلات القوات المشتركة على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة".وأردف البيان: "وفي معرض تلخيصه للعمل، أشار رئيس الأركان العامة إلى نجاحات وحدات تجمع "يوغ" ويحدد أهدافًا للعمليات المستقبلية".
غيراسيموف يعلن أن الجيش الروسي حرر لوغانسك بالكامل إضافة لـ34 بلدة خلال شهرين- عاجل

04:59 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 21.04.2026)
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، يتفقد عمل مجموعة قوات "المركز"
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، يتفقد عمل مجموعة قوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن الجيش الروسي حرّر، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من هذا العام، 34 بلدة ونحو 1700 كيلومتر مربع من الأراضي.
وقال غيراسيموف، متحدثًا من مركز القيادة العسكرية المشتركة التابع لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أثناء جولة تفقدية: "تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة جار على قدم وساق، فخلال شهري مارس وأبريل، حررت القوات الروسية 34 بلدة ونحو 700 كيلومتر مربع من الأراضي".

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف في بيان: منذ بداية هذا العام، سيطرنا على 80 بلدة (جديدة) وأكثر من 1700 كيلومتر مربع من الأراضي".

وأردف غيراسيموف: "تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتتقدم حالياً وحدات وتشكيلات القوات المشتركة على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة".
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: أثناء عمله في مركز قيادة تشكيل الأسلحة المشتركة لتجمع قوات "الجنوب"، استمع الجنرال فاليري غيراسيموف من قائد المجموعة، الفريق أول سيرغي مدفيديف، إلى الوضع الحالي في منطقة العمليات، بالإضافة إلى تقارير من قادة الوحدات حول نتائج المهام القتالية.
وأردف البيان: "وفي معرض تلخيصه للعمل، أشار رئيس الأركان العامة إلى نجاحات وحدات تجمع "يوغ" ويحدد أهدافًا للعمليات المستقبلية".
