الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260420/الجيش-الروسي-ينفذ-هجوما-ضخما-على-منشآت-الصناعة-العسكرية-والطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1112704912.html
الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، استهدفت مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T09:24+0000
2026-04-20T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092157864_92:0:1146:593_1920x0_80_0_0_17dd95372d689e6475813414cec93730.png
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت صناعية دفاعية وبنية تحتية للنقل ومطارات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد تحققت أهداف الضربة، وتم استهداف جميع الأهداف المحددة".كما جاء في البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعان للذخيرة".وأوضح البيان: "حسنت وسيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة و6 مستودعات إمداد".وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدميرمنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز RAK-SA-12 كرواتية الصنع، ومستودعين للإمداد".وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، بالإضافة إلى تدميرومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد ومستودع وقود".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 4 قنابل جوية موجّهة، وصاروخًا من طراز "هيمارس"، و274 طائرة مسيرة أوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260417/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جديدة-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1112631289.html
https://sarabic.ae/20260405/القوات-الروسية-تنفذ-ضربات-ضد-المطارات-العسكرية-ومراكز-الطاقة-في-أوكرانيا---وزارة-الدفاع-1112297155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092157864_224:0:1015:593_1920x0_80_0_0_e2cd07e86afa9e50775e44c47d258031.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

09:24 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 09:50 GMT 20.04.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، استهدفت مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للطاقة، موضحًا أن الجيش الروسي حسّن مواقعه على خطوط الجبهة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت صناعية دفاعية وبنية تحتية للنقل ومطارات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد تحققت أهداف الضربة، وتم استهداف جميع الأهداف المحددة".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 315 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

كما جاء في البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعان للذخيرة".
وأوضح البيان: "حسنت وسيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة و6 مستودعات إمداد".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
17 أبريل, 09:46 GMT
وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدميرمنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز RAK-SA-12 كرواتية الصنع، ومستودعين للإمداد".

وأضافت الدفاع: "شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة وجوية وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت مرافق البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومرافق الإنتاج، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، بالإضافة إلى تدميرومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد ومستودع وقود".
وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 4 قنابل جوية موجّهة، وصاروخًا من طراز "هيمارس"، و274 طائرة مسيرة أوكرانية.
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربات ضد المطارات العسكرية ومراكز الطاقة في أوكرانيا - وزارة الدفاع
5 أبريل, 09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала