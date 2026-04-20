الجيش الروسي ينفذ هجوما ضخما على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق، استهدفت مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ورداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت صناعية دفاعية وبنية تحتية للنقل ومطارات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقد تحققت أهداف الضربة، وتم استهداف جميع الأهداف المحددة".كما جاء في البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعان للذخيرة".وأوضح البيان: "حسنت وسيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 205 عسكريين، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية. كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة و6 مستودعات إمداد".وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 320 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدميرمنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز RAK-SA-12 كرواتية الصنع، ومستودعين للإمداد".وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، بالإضافة إلى تدميرومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و6 مستودعات إمداد ومستودع وقود".وبحسب البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 4 قنابل جوية موجّهة، وصاروخًا من طراز "هيمارس"، و274 طائرة مسيرة أوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

