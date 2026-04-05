القوات الروسية تنفذ ضربات ضد المطارات العسكرية ومراكز الطاقة في أوكرانيا - وزارة الدفاع
05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
09:23 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 09:55 GMT 05.04.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات التابعة لها، شنت ضربات على البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة في أوكرانيا، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع جبهات القتال في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
كما أكدت وزارة دفاع الروسية، القضاء على نحو 1215 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 200 جندي، و17 سيارة، وثلاث محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وستة مستودعات للإمدادات والوقود".
وأضافت الوزارة في البيان: قامت قوات "الغرب" بتكبيد العدو خسائر بلغت 180 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وثلاث مركبات قتال مدرعة، و17 سيارة، ومدفعي ميدان من صنع دول الناتو، ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة".
وحسب البيان، قامت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بالسيطرة على خطوط ومواقع هامة، مكبدة العدو خسائر بلغت 150 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز قوزاق، و19 سيارة، وخمسة مدافع ميدان، من بينها مدفعان ذاتيا الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم.
وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 355 عسكريا.
فيما واصلت قوات "الشرق"، حسب البيان، توغلها في عمق دفاعات العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 285 عسكريا.
وكشفت الوزارة أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي وفقا للبيان، "5 قنابل جوية موجهة بالإضافة لـ293 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية".
كما قامت الطائرات العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية باستهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش تجميع الطائرات المسيّرة من نوع الطائرات، ومنشآت مجمع الوقود والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة"، وفقا للبيان.
وأردف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة و293 طائرة دون طيار خلال 24 ساعة".