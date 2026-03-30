القوات الروسية تدمر مراكز قيادة قوات كييف فورا عند الرصد - وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة قوات كييف فورا عند الرصد - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن معدات الاتصالات المحلية القياسية، تمكن القوات الروسية من شنّ ضربات جوية فورية تقريبا عند رصد تحركات العدو وتمركز وحداته. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T05:20+0000
2026-03-30T05:20+0000
2026-03-30T05:20+0000
وأضافت الوزارة: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي، تم اكتشاف مواقع إطلاق طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تُرهب المناطق الحدودية لإقليم بيلغورود".وأضاف البيان: "قد تمركز طاقم قاذفة صواريخ "بي إم - 21 غراد" في مواقعه، وقصف مراكز قيادة العدو ومواقع الإطلاق والمواقع الأخرى بـ 40 صاروخا من عيار 122 ملم".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "المراقبة الموضوعية للمنطقة تُنقل مباشرة إلى مراكز القيادة عبر وصلات الإنترنت بالألياف الضوئية والاتصالات الفضائية محلية الصنع".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "من خلال دفع العدو بعيدًا عن حدود الدولة، نتمكن من تقليل خطر ظهور طائرات العدو دون طيار وتقليل عدد الهجمات على المناطق الحدودية لمنطقة بيلغورود".القوات الروسية تدمر 102 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة قوات كييف فورا عند الرصد - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن معدات الاتصالات المحلية القياسية، تمكن القوات الروسية من شنّ ضربات جوية فورية تقريبا عند رصد تحركات العدو وتمركز وحداته.
وأضافت الوزارة: "خلال عمليات الاستطلاع الجوي، تم اكتشاف مواقع إطلاق طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تُرهب المناطق الحدودية لإقليم بيلغورود".
وأضاف البيان: "قد تمركز طاقم قاذفة صواريخ "بي إم - 21 غراد" في مواقعه، وقصف مراكز قيادة العدو ومواقع الإطلاق والمواقع الأخرى بـ 40 صاروخا من عيار 122 ملم".
وأكدت الوزارة أنه "تم إنشاء منظومة اتصالات موثوقة مع أطقم الطائرات المسيّرة ومدفعية الصواريخ باستخدام معدات محلية قياسية، مما يتيح شن ضربات جوية فورية تقريبا عند رصد العدو".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "المراقبة الموضوعية للمنطقة تُنقل مباشرة إلى مراكز القيادة عبر وصلات الإنترنت بالألياف الضوئية والاتصالات الفضائية محلية الصنع".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن استهداف مواقع مشغّلي الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالنيران يُعدّ أحد الأهداف الرئيسية خلال توسيع المنطقة الأمنية العازلة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "من خلال دفع العدو بعيدًا عن حدود الدولة، نتمكن من تقليل خطر ظهور طائرات العدو دون طيار وتقليل عدد الهجمات على المناطق الحدودية لمنطقة بيلغورود".