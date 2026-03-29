العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة كوفشاوفكا في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات هجومية مكثفة، إضافة لتقدم القوات... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T09:16+0000
2026-03-29T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأصدرت الوازرة بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" نحو 190 جنديا، إضافة لتدمير دبابة".وأفاد البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وخطوط محصنة، قرب بلدات أليكسييفو-دروزكوفكا، وغوروديشينو، وكوندراتوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وراي-ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 200 جندي، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الشمال".وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، ودحرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل وحدات ميكانيكية، ووحدات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وخمسة أفواج هجومية، بالقرب من بلدات فيليكوميخايليفكا، ودوبروباسوفو، ولوغوفوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدات فوزدفيزيفكا، ودولينكا، وكومسومولسكوي، وكوباني، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا و19 مركبة وثلاث محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "رادا أر بي إس- 42" إسرائيلية الصنع".كما استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية الطائرات في المطارات العسكرية، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع تخزين صواريخ "فلامينغو كروز" بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.وختم الوزارة في البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة و345 طائرة مسيّرة".الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

09:16 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 09:53 GMT 29.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة كوفشاوفكا في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات هجومية مكثفة، إضافة لتقدم القوات الروسية على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وتكبيد العدو خسائر فادحة عدة وعتادا.
وأصدرت الوازرة بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" نحو 190 جنديا، إضافة لتدمير دبابة".
وأفاد البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وخطوط محصنة، قرب بلدات أليكسييفو-دروزكوفكا، وغوروديشينو، وكوندراتوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وراي-ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردفت الوزارة في البيان: "وتكبد العدو خسائر بلغت 225 جنديا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وخمس قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، كما دُمر مستودعان للذخيرة وأربعة مستودعات إمداد، على هذا المحور".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 200 جندي، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الشمال".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن العدو تكبّد خسائر تجاوزت 280 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومستودع إمداد، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق".

وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، ودحرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل وحدات ميكانيكية، ووحدات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وخمسة أفواج هجومية، بالقرب من بلدات فيليكوميخايليفكا، ودوبروباسوفو، ولوغوفوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدات فوزدفيزيفكا، ودولينكا، وكومسومولسكوي، وكوباني، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا و19 مركبة وثلاث محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "رادا أر بي إس- 42" إسرائيلية الصنع".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات مجموعة "المركز" حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث حيدت أكثر من 310 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت دبابة، وناقلتي جند مدرعتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية.

كما استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية الطائرات في المطارات العسكرية، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع تخزين صواريخ "فلامينغو كروز" بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.
وختم الوزارة في البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة و345 طائرة مسيّرة".
