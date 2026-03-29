الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، حررت بلدة كوفشاوفكا في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات هجومية مكثفة، إضافة لتقدم القوات... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

وأصدرت الوازرة بيانا جاء فيه: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" نحو 190 جنديا، إضافة لتدمير دبابة".وأفاد البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع وخطوط محصنة، قرب بلدات أليكسييفو-دروزكوفكا، وغوروديشينو، وكوندراتوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، وراي-ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 200 جندي، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و13 سيارة كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعين للإمدادات، في منطقة نفوذ قوات مجموعة الشمال".وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، ودحرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تشمل وحدات ميكانيكية، ووحدات هجومية، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وخمسة أفواج هجومية، بالقرب من بلدات فيليكوميخايليفكا، ودوبروباسوفو، ولوغوفوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدات فوزدفيزيفكا، ودولينكا، وكومسومولسكوي، وكوباني، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا و19 مركبة وثلاث محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "رادا أر بي إس- 42" إسرائيلية الصنع".كما استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية الطائرات في المطارات العسكرية، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع تخزين صواريخ "فلامينغو كروز" بعيدة المدى، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة.وختم الوزارة في البيان: "كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي 13 قنبلة جوية موجهة و345 طائرة مسيّرة".الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

