https://sarabic.ae/20260330/القوات-الروسية-تدمر-102-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق--وزارة-الدفاع-1112087490.html
القوات الروسية تدمر 102 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن أنظمة الإنذار الجوي الروسية أسقطت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_168d5a25d29f2c30332c365691f7d959.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096793651_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a3ffb39114eba6bc066e93faa05c1cf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن أنظمة الإنذار الجوي الروسية أسقطت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وفولغوغراد، وبينزا، وأوليانوفسك، وسامارا، وإقليم كراسنودار، وبحر آزوف، وجمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.