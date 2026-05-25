روسيا, أخبار روسيا اليوم, لينينغراد
إحباط هجوم إرهابي على ناقلة غاز قادمة من بلجيكا إلى مقاطعة لينينغراد- الأمن الروسي
09:55 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 10:15 GMT 25.05.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط عمل إرهابي على ناقلة الغاز "أرخينيوس"، التي كانت قد وصلت من بلجيكا إلى ميناء أوست-لوغا في مقاطعة لينينغراد، بهدف التحميل ومن ثم التوجه إلى تركيا.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الدفاع والحرس الوطني الروسي، عملا إرهابيا على متن السفينة 'أرخينيوس' (ناقلة غاز)، التي كانت قد وصلت من ميناء أنتويرب البلجيكي إلى ميناء أوست-لوغا في منطقة كينغيسيبسكي في مقاطعة لينينغراد، وذلك بهدف التحميل ومن ثم التوجه إلى ميناء سامسون التركي".
وحول أن الألغام يشتبه بها أنها من صنع حلف الناتو، أوضح: "نتيجة لمسحٍ أُجريَ تحت الماء باستخدام طائرةٍ مسيّرة، توصّلَ المتخصصون من فريق المتفجرات المشترك بين الإدارات إلى استنتاجٍ قاطعٍ مفاده أن الأجسام عبارة عن عبواتٍ ناسفة، مماثلة لتلك المستخدمة في الألغام المغناطيسية البحرية، يُفترض أنها صُنعت في إحدى دول حلف الناتو باستخدام مكوناتٍ مُنتَجة صناعيًا. وبلغت كتلة المتفجرات البلاستيكية في كل عبوةٍ حوالي 7 كيلوغرامات".
وأضاف: "خلال استجواب قبطان السفينة، تبيّن أنه قبل تفريغ حمولتها في ميناء "أنتويرب" البلجيكي، أرسل وكيل السفينة، السفينة إلى مرسى، حيث مكثت هناك لمدة يوم ونصف تقريبًا، بزعم إضراب عمال الميناء. ووفقًا لتقييمات الخبراء، فإن زرع الألغام المغناطيسية لا يمكن أن يكون قد تم في المياه الإقليمية الروسية".