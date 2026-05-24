https://sarabic.ae/20260524/الخارجية-موسكو-ستلجأ-إلى-محكمة-العدل-الدولية-بسبب-انتهاكات-حقوق-الروس-في-دول-البلطيق-1113707754.html

الخارجية: موسكو ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات حقوق الروس في دول البلطيق

الخارجية: موسكو ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات حقوق الروس في دول البلطيق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، بسبب رفض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إنهاء سياستها المتمثلة في انتهاك حقوق الروس. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T21:43+0000

2026-05-24T21:43+0000

2026-05-24T21:43+0000

الخارجية الروسية

روسيا

دول البلطيق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وأشارت الوزارة إلى أن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا قد دُعيت مرارًا وتكرارًا إلى تحمل المسؤولية الدولية عن الانتهاكات المستمرة لحقوق السكان الناطقين بالروسية هناك، إلا أن سلطاتها رفضت إنهاء هذه السياسة، وأن جميع محاولات حل النزاع عبر المفاوضات باءت بالفشل.كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وصفت تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون العظمة".وعلّقت زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مهاجمة كالينينغراد، وقالت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بارانويا انتحارية (جنون العظمة الانتحاري)".وفي سياق متصل، رد رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على التصريحات المعادية لروسيا الصادرة عن دول البلطيق، قائلًا: "أولًا، صرّح شخصٌ يُدعى "تساخكنا" من إستونيا، بأن المفاوضات مع روسيا لا ينبغي أن تبدأ حتى تحقق "أوكرانيا" نجاحًا على الجبهة، ثم اقترح شخصٌ منحرفٌ من ليتوانيا يُلقّب بـ"بودريس" "إظهار القوة للروس" والوصول إلى كالينينغراد. وكما نعلم جميعًا، فإن الكلاب الصغيرة تُحب النباح بصوت عالٍ لتعزيز سلطتها، وهذا أمرٌ مفهوم، فعقولها صغيرة جدًا".وفي اليوم السابق، دعا بودريس حلف الناتو إلى "إثبات قدرته" على "اختراق" كالينينغراد، وامتلاكه الوسائل اللازمة لذلك، "بما يسمح له بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقواعد الصواريخ"، بحسب زعمه.

https://sarabic.ae/20251219/بوتين-أي-حصار-لمقاطعة-كالينينغراد-قد-يؤدي-إلى-صراع-شامل-1108346186.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الخارجية الروسية, روسيا, دول البلطيق