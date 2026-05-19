https://sarabic.ae/20260519/الخارجية-الروسية-تعلق-على-دعوات-ليتوانيا-لاستهداف-مقاطعة-كالينينغراد-1113528034.html

الخارجية الروسية تعلق على دعوات ليتوانيا لاستهداف مقاطعة كالينينغراد

الخارجية الروسية تعلق على دعوات ليتوانيا لاستهداف مقاطعة كالينينغراد

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T09:20+0000

2026-05-19T09:20+0000

2026-05-19T09:20+0000

كالينينغراد

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وعلّقت زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مهاجمة كالينينغراد، وقالت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بارانويا انتحارية (جنون العظمة الانتحاري)".وفي اليوم السابق، دعا بودريس حلف الناتو إلى "إثبات قدرته" على "اختراق" كالينينغراد، وامتلاكه الوسائل اللازمة لذلك، "بما يسمح له بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقواعد الصواريخ"، بحسب زعمه.ولم يحدد الوزير الليتواني الوسائل التي كان يشير إليها أو الشروط التي ينبغي للحلف في ظلها إثبات قدراته.تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية، تمثل منطقة إستراتيجية لروسيا على بحر البلطيق، محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورًا حساسًا في المعادلات الأمنية الأوروبية.الخارجية الروسية: "الناتو" يتدرب على سيناريو حصار كالينينغرادالخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق

https://sarabic.ae/20251219/بوتين-أي-حصار-لمقاطعة-كالينينغراد-قد-يؤدي-إلى-صراع-شامل-1108346186.html

كالينينغراد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كالينينغراد, روسيا, العالم