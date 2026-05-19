https://sarabic.ae/20260519/الخارجية-الروسية-تعلق-على-دعوات-ليتوانيا-لاستهداف-مقاطعة-كالينينغراد-1113528034.html
الخارجية الروسية تعلق على دعوات ليتوانيا لاستهداف مقاطعة كالينينغراد
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وعلّقت زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مهاجمة كالينينغراد، وقالت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بارانويا انتحارية (جنون العظمة الانتحاري)".وفي اليوم السابق، دعا بودريس حلف الناتو إلى "إثبات قدرته" على "اختراق" كالينينغراد، وامتلاكه الوسائل اللازمة لذلك، "بما يسمح له بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقواعد الصواريخ"، بحسب زعمه.ولم يحدد الوزير الليتواني الوسائل التي كان يشير إليها أو الشروط التي ينبغي للحلف في ظلها إثبات قدراته.تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية، تمثل منطقة إستراتيجية لروسيا على بحر البلطيق، محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورًا حساسًا في المعادلات الأمنية الأوروبية.
الخارجية الروسية تعلق على دعوات ليتوانيا لاستهداف مقاطعة كالينينغراد

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون العظمة".
وعلّقت زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مهاجمة كالينينغراد، وقالت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بارانويا انتحارية (جنون العظمة الانتحاري)".

وفي سياق متصل، رد رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على التصريحات المعادية لروسيا الصادرة عن دول البلطيق، قائلًا: "أولًا، صرّح شخصٌ يُدعى "تساخكنا" من إستونيا، بأن المفاوضات مع روسيا لا ينبغي أن تبدأ حتى تحقق "أوكرانيا" نجاحًا على الجبهة، ثم اقترح شخصٌ منحرفٌ من ليتوانيا يُلقّب بـ"بودريس" "إظهار القوة للروس" والوصول إلى كالينينغراد. وكما نعلم جميعًا، فإن الكلاب الصغيرة تُحب النباح بصوت عالٍ لتعزيز سلطتها، وهذا أمرٌ مفهوم، فعقولها صغيرة جدًا".

وفي اليوم السابق، دعا بودريس حلف الناتو إلى "إثبات قدرته" على "اختراق" كالينينغراد، وامتلاكه الوسائل اللازمة لذلك، "بما يسمح له بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقواعد الصواريخ"، بحسب زعمه.
بوتين: أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل
ولم يحدد الوزير الليتواني الوسائل التي كان يشير إليها أو الشروط التي ينبغي للحلف في ظلها إثبات قدراته.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينينغراد الروسية، في حال ظهورها. وأكد أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية، تمثل منطقة إستراتيجية لروسيا على بحر البلطيق، محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورًا حساسًا في المعادلات الأمنية الأوروبية.
