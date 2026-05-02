موسكو: تسوية الأزمة في أوكرانيا تتطلب تخلي "الناتو" عن خطط هزيمة روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260502/موسكو-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-تتطلب-تخلي-الناتو-عن-خطط-هزيمة-روسيا-1113052280.html
موسكو: تسوية الأزمة في أوكرانيا تتطلب تخلي "الناتو" عن خطط هزيمة روسيا
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104465/26/1044652642_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3953b20bba4ad560fa8d0dae1c2edde8.jpg
وقال بيلوسوف، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي: "تجري في الوقت ذاته عملية إعادة عسكرة مكثفة لأوروبا، بما في ذلك تزويد نظام كييف بأسلحة فتاكة".وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتسوية الموثوقة للنزاع الأوكراني، فإن الطريق إليها يمر عبر تخلي جميع أعضاء حلف الناتو عن السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والمساس بمصالحنا الجوهرية".وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104465/26/1044652642_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e73f4543f3a8ad44316914af63b60400.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندريه بيلوسوف، أن تسوية الأزمة في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بشرط تخلي حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن نهجه الرامي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والتوقف عن المساس بمصالحها الجوهرية.
وقال بيلوسوف، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي: "تجري في الوقت ذاته عملية إعادة عسكرة مكثفة لأوروبا، بما في ذلك تزويد نظام كييف بأسلحة فتاكة".
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
25 يناير, 08:06 GMT
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتسوية الموثوقة للنزاع الأوكراني، فإن الطريق إليها يمر عبر تخلي جميع أعضاء حلف الناتو عن السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والمساس بمصالحنا الجوهرية".
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала