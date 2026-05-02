https://sarabic.ae/20260502/موسكو-تسوية-الأزمة-في-أوكرانيا-تتطلب-تخلي-الناتو-عن-خطط-هزيمة-روسيا-1113052280.html
موسكو: تسوية الأزمة في أوكرانيا تتطلب تخلي "الناتو" عن خطط هزيمة روسيا
02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T01:03+0000
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104465/26/1044652642_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3953b20bba4ad560fa8d0dae1c2edde8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104465/26/1044652642_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e73f4543f3a8ad44316914af63b60400.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أندريه بيلوسوف، أن تسوية الأزمة في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بشرط تخلي حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن نهجه الرامي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والتوقف عن المساس بمصالحها الجوهرية.
وقال بيلوسوف، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي: "تجري في الوقت ذاته عملية إعادة عسكرة مكثفة لأوروبا، بما في ذلك تزويد نظام كييف بأسلحة فتاكة".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتسوية الموثوقة للنزاع الأوكراني، فإن الطريق إليها يمر عبر تخلي جميع أعضاء حلف الناتو عن السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والمساس بمصالحنا الجوهرية".
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك
، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.