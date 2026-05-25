الخارجية الروسية: لحل الأزمة الأوكرانية يجب معالجة أسبابها الجذرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260525/الخارجية-الروسية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-يجب-معالجة-أسبابها-الجذرية-1113709205.html
الخارجية الروسية: لحل الأزمة الأوكرانية يجب معالجة أسبابها الجذرية
الخارجية الروسية: لحل الأزمة الأوكرانية يجب معالجة أسبابها الجذرية
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليتشوك، مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها إلا... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T05:00+0000
2026-05-25T05:00+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقال بوليتشوك لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا يمكن التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ومستدامة إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات، عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها".وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك.كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على ضرورة أن يبدأ نظام كييف بالتفاوض. وحذّر بيسكوف من أن هامش المناورة أمام أوكرانيا يتقلص مع تدهور وضعها على الجبهة، وأن استمرار الصراع بات عبثيًا وخطيرًا على الدولة ما بعد السوفيتية.مندوب روسيا لدى فيينا: كييف تمارس إرهابا حقيقيا لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيهموسكو: مسؤولية الغرب عن تسليح كييف "حتمية"
https://sarabic.ae/20260524/الخارجية-الروسية-لدى-موسكو-مقترحات-بشأن-الخطة-الأمريكية-المتعلقة-بأوكرانيا-1113692192.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: لحل الأزمة الأوكرانية يجب معالجة أسبابها الجذرية

05:00 GMT 25.05.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أكد أليكسي بوليتشوك، مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال بوليتشوك لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا يمكن التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ومستدامة إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات، عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها".

وتابع: "موقفنا بشأن حل الأزمة الأوكرانية معروف جيدًا، وهو يستند إلى تفاهم "إنكوريدج" (قمة ألاسكا بين بوتين وترامب 2025)، والمبادئ التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو (حزيران) 2024".

وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك.

كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن امتنانه لحلفاء بيلاروسيا وزملائها من الدول الأخرى على الخدمات، التي يقدمونها.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: لدى موسكو مقترحات بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا
أمس, 03:00 GMT
وفي عام 2024، حدد الرئيس بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا، إذ قال: "يجب على القوات الأوكرانية الانسحاب من جميع المناطق الروسية الجديدة، ويجب على كييف التخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على ضرورة أن يبدأ نظام كييف بالتفاوض. وحذّر بيسكوف من أن هامش المناورة أمام أوكرانيا يتقلص مع تدهور وضعها على الجبهة، وأن استمرار الصراع بات عبثيًا وخطيرًا على الدولة ما بعد السوفيتية.
مندوب روسيا لدى فيينا: كييف تمارس إرهابا حقيقيا لترهيب سكان إنيرغودار وموظفي محطة زابوروجيه
موسكو: مسؤولية الغرب عن تسليح كييف "حتمية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала